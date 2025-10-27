Община Варна организира тържествено честване на Деня на народните будители

По повод Деня на народните будители Община Варна организира тържествено честване – церемония по полагане на венци и цветя с военен ритуал и молебен.

Събитието ще се проведе на 1 ноември от 9:00 ч. на паметника на Отец Паисий в Алеята на Възраждането в Морската градина. Съорганизатори на проявата са Военноморските сили на Република България и Варненската и Великопреславска света митрополия.

Денят на народните будители съвпада и с Архангелова задушница. По този повод Военноморските сили и Варненската и Великопреславска света митрополия традиционно организират провеждането на военен ритуал за полагане на венци и цветя и отслужване на панихида пред Паметника на загиналите във войните 1912 – 1918 г. на територията на Старите варненски гробища с начален час 10:30 ч.

