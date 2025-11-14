Община Варна обявява конкурс за старши счетоводител към дирекция „Финансово-стопански дейности“

Крайният срок за подаване на документи за кандидатстване е до 17:30 часа на 24.11.2025 г. (понеделник)

Община Варна обявява конкурс за заемане на длъжността старши счетоводител в дирекция „Финансово-стопански дейности“.



Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на позицията, са степен на завършено образование Бакалавър в стопанска професионална област и 1 година трудов опит. Конкурсната процедура за заемане на длъжността ще се реализира с провеждане на конкурс, включващ решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, както и интервю.

Длъжностната характеристика предвижда избраният кандидат да участва в отчета на приходите и разходите на бюджета на Община Варна по единна бюджетна класификация, да извършва вярно и точно отразяване на счетоводните операции, приходите и разходите, начисляването на трудовите и приравнените към тях възнаграждения и граждански договори. Участва също в отчитането на движимото и недвижимото общинско имущество, изготвянето и попълването на отчетни и статистически форми, продажбата и фактурирането на услуги и тръжни книжа и др.

Документите за участие в конкурса се представят в срок до 17:30 часа на 24.11.2025 г. (понеделник) на адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк“ №43, в отдел „Управление на човешките ресурси и вътрешен административен контрол“, ет.4, ст. 404, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.

Документите могат да се подават по електронен път на адрес ininova@varna.bg, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Телефон за контакт: 052/820 263, лице за контакт: Ирина Бинева.

За повече информация за необходимите документи за кандидатстване на адрес: https://varna.bg/bg/3034

Facebook

Twitter



Shares