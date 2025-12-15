Община Варна напомня условията за безвъзмездно ползване от домакинствата на общинската площадка за разделно събиране на отпадъци
Във Варна работи общинска площадка за разделно събиране на отпадъци, генерирани от домакинствата.
Гражданите имат възможност да предават напълно безвъзмездно различни видове битови отпадъци.
Площадката е с адрес: гр. Варна, район „Владислав Варненчик“, ул. „Перперикон“ №11, с работно време: всеки ден от 8:30 до 17:00 ч. (включително събота и неделя), обедна почивка: от 13:00 до 13:30 ч.; телефон за връзка: 052/820-809. Площадката няма да работи по време на официалните почивни дни за Коледа и Нова година – от 24 до 28 декември и от 31 декември до 4 януари.
На площадката се приемат следните видове разделно събрани отпадъци:
• Едрогабаритни отпадъци – обемни отпадъци, представляващи мебели (шкафове, гардероби, матраци, маси, дивани, фотьойли, етажерки и др.);
• Стъкло, плоско (прозоречно стъкло);
• Хартия и картон от домакинството (бита);
• Пластмасови изделия от домакинството (маси, столове и други);
• Строителни отпадъци от ремонтна дейност, образувани от домакинствата, в количество до 2 м³ – бетон, тухли, керемиди, плочки, керамични изделия, фаянс и др. Отпадъците трябва да бъдат разделно събрани и да не съдържат примеси като картони, найлони, изолации и други.
На площадката всеки гражданин самостоятелно разпределя отпадъците си в предоставените за ползване контейнери на място. Не се приемат излезли от употреба електрически и електронни уреди (хладилници, печки, перални и др.). Тяхното предаване става след предварително подадена заявка до оторизирани фирми. Заявки за извозване на стари електроуреди се приемат всеки ден от 08:30 до 19:30 ч., с изключение на националните празници.
Фирмите са следните:
• „Елтехресурс“ АД – за райони „Приморски“, „Владислав Варненчик“, „Аспарухово“ и с. Тополи, Национален безплатен телефон: 080014100, електронна поща: order@makmetal.eu;
• „Трансинс технорециклираща компания“ АД – за райони „Одесос“, „Младост“, с. Каменар, с. Казашко, с. Звездица и с. Константиново – телефон: 0886/899087,
електронна поща: weee@transins.com.
Община Варна припомня още, че към момента все още едрогабаритните отпадъци могат да се поставят близо до контейнерите за смесени битови отпадъци, но само в определения за района ден. Отпадъкът може да бъде с обем до 1,5 куб. м. При изхвърляне на отпадъка извън посочените дни нарушителите ще бъдат налагани санкции, предупреждават от дирекция „Екология и опазване на околната среда“.
Графикът за всеки район е следният:
Район „Одесос“ – понеделник
Район „Приморски“ – вторник
Район „Младост“ – сряда
Район „Аспарухово“ – четвъртък
Район „Вл. Варненчик“ – петък
Кметство „Константиново“ – понеделник
Кметство „Каменар“ – вторник
Кметство „Казашко“ – сряда
Кметство „Звездица“ – четвъртък
Кметство „Тополи“ – петък