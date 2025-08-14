Община Варна е осигурила средства за ремонта на басейн „Юлиян Русев“ и за препарати за поддръжка на всички общински басейни

Обжалване на процедура по ЗОП забавя доставката на необходимите химични препарати за почистване и дезинфекция на водата

Администрацията и плувните клубове излизат с общо искане до министъра на спорта за съдействие

Община Варна подготвя писмо до министър на младежта и спорта Иван Пешев с искане за съдействие при решаването на възникналите затруднения при поддръжката на Плувен комплекс „Приморски“ и евентуалния риск близо 4000 деца и младежи да останат без необходимата база за тренировки за продължителен период от време. Искането е подкрепено от голяма част от плувните клубове, които ползват базата, както и от общински съветници от Постоянната комисия „Младежки дейности и спорт”.

Община Варна е осигурила в бюджета за 2025 г. необходимите средства както за планираните ремонти на басейн „Юлиян Русев“, така и за химични препарати за почистване и дезинфекция на водата на всички басейни в комплекса. Законът за обществените поръчки обаче допуска една фирма да остави децата на Варна без база за тренировки, подготовка и провеждане на състезания. Това заяви заместник-кметът с ресор спорт Илия Коев по време на среща с представители на няколко плувни клуба, които ползват безвъзмездно басейните, директора на дирекция „Спорт“ Кристиан Димитров, директора на Общинското предприятие „Инвестиционна политика“ Николай Стефанов, ръководството на Общинското предприятие „Спорт“, което стопанисва комплекса и общински съветници от ресорната комисия.

На срещата стана ясно, че Община Варна е провела процедура по избор на доставчик на химични препарати за пречистване на водата в басейните в комплекса, но фирмата, която е класирана на второ място в обществената поръчка, обжалва избора пред Комисията за защита на конкуренцията. В тази ситуация, докато КЗК не се произнесе, няма как да бъдат закупени препарати, въпреки осигурените средства за това. В писмото до министъра на спорта се настоява за съдействие за възможно най-кратки срокове за разрешаване на казуса с препаратите, без които басейните не могат да функционират безопасно, в това число и пред КЗК. Междувременно са проведени редица разговори за временно решение и осигуряване на необходимите количества за следващите няколко месеца. Клубовете, които ползват басейните, също ще съдействат, стана ясно по време на срещата.

Директорът на ОП „Инвестиционна политика“ увери, че ремонтите на басейн „Юлиян Русев“ могат да започнат още в началото на месец септември. Те са свързани с подмяна на пясъчните филтри за пречистване на водата и с ремонт на дъното на басейна и прилежащите части около него. Проведените вече процедури и избор на изпълнители позволяват ремонтите да протекат успоредно, за да не се удължава срокът за завършването им.

Общата стойност на двата ремонта е близо 520 000 лв. без ДДС, като средствата са осигурени в бюджета на Община Варна. Осигурено е още и финансиране на ремонта на детския басейн.

По време на срещата беше решено представители на клубовете по плувни спортове да присъстват на заседанията на ПК „Младежки дейности и спорт” в Общинския съвет, за да споделят като ползватели своите впечатления за изпълнението на ремонта, както и представители на фирмите изпълнители на ремонтните дейности. Предвиденият срок за неговото приключване е 3 месеца.

Ще бъде изпратено още писмо до Регионалната здравна инспекция – Варна с молба да бъде удължен срокът за изпълнение на предписанията по отношение на цялостното състояние на басейна, предвид предприетите мерки, стана ясно още по време на срещата.

