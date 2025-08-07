Община Варна е одобрена за финансиране от 67 млн. лв. по две проектни предложения по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Близо 60 млн. от одобрените средства са безвъзмездно финансиране, в проектите са предвидени закупуването на модерна апаратура за онкологичната болница, основен ремонт на детска ясла „Щурче“ и училище „Неофит Бозвели, благоустрояване на парк „Елин Пелин“, възстановяване на панорамния път към курорта Златни пясъци, закупуването на осем нови електробуса“ и други инфраструктурни подобрения за града

Община варна е одобрена за финансиране в размер на 67 млн. лв., от които 58 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ по две ключови проектни предложения, подадени на 31 март т.г. по Приоритет 1 на Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. Това заяви изпълняващият функциите кмет Павел Попов днес по време на брифинг за медии в Община Варна. По думите му тези средства ще бъдат използвани за изпълнението на сериозни инфраструктурни проекти, като решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е взето от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на програмата. Одобрението на тези два проекта представлява значителна крачка напред в усилията на Община Варна да подобри качеството на живот, градската среда и достъпността до услуги чрез устойчиви и иновативни решения, подчерта още той.

Първото проектно предложение – „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ – обединява шест проектни дейности на обща стойност 36,92 млн. лв., от които 28,09 млн. лв. са безвъзмездна помощ, а 8,83 млн. лв. представляват национално и местно съфинансиране.

В рамките на проекта е предвидено значително подобряване на диагностичните възможности на Специализираната болница за лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко Марков“, която е партньор по проекта, даде повече детайли Павел Попов. Той уточни, че за лечебното заведение ще бъде закупен и въведен в експлоатация модерен компютърен томограф, мамограф, микро-ултразвукова система, ендоскопска апаратура за горна и долна ендоскопия, както и комбинирана система за диагностика с видеокапсулна ендоскопия. Така ще се осигурят нови възможности за ранна диагностика и стадиране на пациенти с онкологични заболявания.

Останалите пет проектни дейности в рамките на предложението се изпълняват от Община Варна, коментира още изпълняващия функциите кмет. Те включват основен ремонт на СУ „Неофит Бозвели“, голямо на площ и важно за района в който се намира училище, основен ремонт на детска ясла №8 „Щурче“, която споделя сграда с Дневния център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“, където ще се реализират мерки за енергийна ефективност и достъпна среда. Проектът предвижда още благоустрояване на междублоково пространство в района между бул. „Христо Смирненски“, ул. „Васил Ставрев“, ул. „Д-р Басанович“, бул. „Васил Левски“ и ул. „Ген. Георги Попов“. Предвижда се също основен ремонт и обновяване на парка „Елин Пелин“ .

Всяка от тези проектни дейности трябва да премине през възлагане, за да бъде изпълнена, коментира още Попов и допълни, че с оглед на сроковете, които изискват тези процеси, учениците в СУ „Н. Бозвели“ със сигурност ще завършат настоящата учебна 2025/2026 г. в сегашната си сграда.

Второто проектно предложение – „Подобряване на транспортната свързаност и градска мобилност във Варна“ – е с обща стойност 29,67 млн. лв., от които 29,24 млн. лв. са осигурени като безвъзмездна помощ, а съфинансирането от бюджета на Община Варна възлиза на 433 хил. лв. Попов уточни, че основен партньор по първата проектна дейност е „Градски транспорт“ ЕАД – Варна, като предвидените дейности включват закупуване на 8 нови електробуса, доставка и монтаж на две бързозарядни и осем бавнозарядни станции, осигуряване на аварийна техника за обслужване на автобусния състав и закупуване на автовишка. В проекта се включва и изграждане на ново електрозахранване, необходимо за функционирането на зарядната инфраструктура. Втората дейност предвижда да бъде разработен и План за устойчива градска мобилност – стратегически документ, който ще очертае насоките за развитие на екологичен и ефективен градски транспорт в дългосрочен план, стана ясно още по време на пресконференцията.

Основната част от второто проектно предложение, която ще се реализира от Община Варна е възстановяването на панорамния път ІV-90023 в участъка на свлачище „Трифон Зарезан“ по трасето Варна – „Златни пясъци“, чиято проходимост е нарушена от повече от 20 години. С изпълнението на тази дейност ще бъде възстановен чрез естакада ключов маршрут към североизточната част на града, включително курортите и вилните зони, ще се облекчи трафикът по път I-9 и ще се подобри достъпът до местата за живеене и туризъм. Това разясни зам.-кметът Димитър Кирчев, като посочи, че настоящата разработка, която е на стойност близо 20 млн. лв. се базира на идеен проект от преди четири години. По думите му в следващата година и половина предстои обявяване на обществена поръчка за изготвяне на технически проект на идеята, избор на изпълнител и в последствие старт на строителството на естакадата. Проектът за възстановяване на панорамния път е изключително интересен, той включва велоалея, площадка за наблюдение, паркоместа, не се засягат частни терени, работи се само в пределите на съществуващото трасе, почерта Кирчев.

