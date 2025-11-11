Община Търговище спечели проект за инсталиране на фотоволтаици за социалните услуги

Община Търговище защити проект заповишаване на енергийната ефективност и устойчивост на част от предоставяните социални услуги. Проектът е на стойност от 425 хил. лв. и ще бъде финансиран по Плана за възстановяване и устойчивост.

Предвиждат се две основни дейности. Първата е инсталиране на фотоволтаични системи с мощност от 15 до 30 kW в четири сгради на социални услуги. Това са Комплексът за здравно-социални услуги, Дневният център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Центърътза работа с деца на улицата и Комплексът за социални услуги в село Съединение. В посочените сгради се помещават общо 8 услуги с 246 потребители.

Очакванията са инвестицията да допринесе за намаляване на разходите за електроенергия и постигане на по-голяма самостоятелност на услугите, които в момента закупуват електричество на свободния пазар.

По проекта ще бъдат закупени същоелектрически автомобил и зарядна станция за него с капацитет на зареждането от минимум 22 kW. Возилото ще обслужва Комплекса за здравно-социални услуги в Търговище, където се помещават общо 4 услуги.

Мерките по проекта целят намаляване на зависимостта от изкопаеми горива и на въглеродния отпечатък, насърчаване на производството на възобновяема енергия и подпомагане на прехода към чиста мобилност в съответствие с Плана „REPowerEU“, Европейската соларна стратегия и Зеления пакт на Европейския съюз.

Facebook

Twitter



Shares