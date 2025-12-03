Община Търговище санкционира юридическо лице за замърсяване на обществени площи

Община Търговище състави акт на юридическо лице за замърсяване на обществени площи в Търговище.

Нарушението е констатирано от еколозите на администрацията при рутинен обход в Източния парк. Проверката установява голямо количество изхвърлени отпадъци от хартия и пластмаса. Нарушителят е идентифициран по намерени сред отпадъците фирмени документи.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, санкциите за юридическите лица в тези ситуации са имуществени, от 1400 лв. до 4000 лв. Конкретният размер на глобата ще бъде определен на следващ етап, при издаването на наказателно постановление от кмета на общината.

През октомври тази година е издаден и друг акт за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци в рамките на града. Той е съставен на лице, което е установено в момента на извършване на нарушението. За физическите лица санкциите са от 300 лв. до 1000 лв.

Припомняме, че в Търговище едрогабаритни отпадъци и мебели се приемат безвъзмездно от фирма „Марекс” на ул. „Железничарска” в промишлената зона. Електрическа и електронна техника и оборудване се събират и се извозват също безвъзмездно от адресите всеки месец. Заявки се подават на: 0800 14100, 0887 77 19 73 и e-mail: order@makmetal.eu. Безплатно е и извозването на строителни отпадъци до 1 куб. м от домакинствата. За целта е необходимо предварително подаване на заявка в Общината, на телефони 0601 68 686 или 0601 68 658. Извозването на отпадъците се извършва всеки петък. Те трябва да бъдат поставени в чували, които се изнасят пред обекта ден преди транспортирането им. За по-големи количества се заплаща такса от 2 лв. на кубик за строителни отпадъци и 1 лв. на кубик за земни маси. Транспортирането им може да се извърши със собствен транспорт или с такъв на Общинско предприятие БКС. Цената на транспортната услуга се определя съобразно разстоянието от адреса до склада за строителни отпадъци в село Пролаз.

Апелираме при установяване на случаи на нерегламентирано изхвърляне на отпадъци гражданите да сигнализират своевременно. Така се повишава вероятността нарушителите да бъдат открити и да им бъдат наложени глоби. Сигнали се приемат на горещия телефон на Община Търговище: 0601 68 612 или на телефона в отдел „Регионално развитие и икономика“: 0601 68 686.

