Община Търговище отлага въвеждането на нов модел за изчисляване на таксата за битови отпадъци

Община Търговище няма да въвежда предложения през ноември нов модел на изчисление на таксата за битови отпадъци от началото на 2026 г.

Сред мотивите на кмета д-р Дарин Димитров и ръководния екип са липсата на окончателно решение на държавно ниво за преминаване към новия модел на изчисление, както и неприетият държавен бюджет за следващата година. Всичко това създава несигурност относно финансовата рамка, в която общините следва да планират своите дейности по чистотата.

На национално ниво се очаква отлагането на въвеждане на принципа „замърсителят плаща“ до 1 януари 2027 г. В тази ситуация прилагането на нов механизъм би създало неудобства както за гражданите и бизнеса на Търговище, така и за изпълнението на общинските дейности по управление на отпадъците.

Удължаването на срока ще даде на Общината необходимото допълнително време за изработване на нов по-справедлив модел за изчисление на таксата, който по прецизно да отразява принципа за заплащане спрямо изхвърленото количество отпадъци.

Община Търговище заявява готовност да въведе промени, когато бъдат ясно уредени всички нормативни изисквания и е определен национален график за преминаване към новия принцип. До тогава таксата за битови отпадъци ще продължи да се изчислява по досегашния утвърден модел, на база данъчната оценка на имотите.

7,84 млн. лв. са предвидени в план-сметката за чистота за догодина, което е с над половин милион лева повече в сравнение с 2025 г. Сумата трябва да бъде гласувана на заседанието на Общинския съвет през декември. 1,48 млн. лв. от общата сума са за събиране и транспортиране на битовите отпадъци. За третирането им в депа и други инсталации за оползотворяване са планирани 3,71 млн. лв. За поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване са заложени 2,64 млн. лв.

В план-сметката се очертава и недостиг от 2,47 млн. лв. Въпреки това не се предвижда повишаване в таксата за битови отпадъци. Сумата ще бъде дофинансирана от други източници от местната хазна.

Издадена е и заповедта на кмета, с която се определя честотата на сметоизвозване през 2026 г. В нея е заложено обслужването на контейнерите за битови отпадъци в селата да е до 52 пъти годишно (колкото са седмиците в годината). Това е два пъти повече в сравнение с досегашния график. За града и промишлената зона честотата на извозване ще е съответно 156 и 310 пъти годишно.

