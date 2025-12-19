Община Търговище обявява конкурс за управлението на две социални услуги

Община Търговище обявява конкурс за възлагане управлението на две социални услуги за срок от пет години.

Това са Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и Защитено жилище за лица с психични разстройства. Към момента и двете услуги се намират в село Макариополско.

Дневният център за пълнолетни лица с увреждания е с капацитет от 15 места. В него се създават условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и рехабилитационните потребности на потребителите. Те се подпомагат от професионалисти с цел социално включване и превенция на настаняването им в специализирана институция.

Защитеното жилище пък е с капацитет от 8 мета. То е форма на социална услуга за пълнолетни лица с психични разстройства с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 50%. Услугата е от резидентен тип. Основната й цел е предоставяне на среда, близка до семейната, в която да се осигури по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване.

Сред изискванията към кандидатите е да притежават опит в управлението на социални услуги. Задължително е наличието на организационен капацитет, техническо оборудване и персонал. Те трябва да представят и детайлизирана програма за развитие на социалната услуга, включваща: цел и задачи на предоставяните услуги, график на дейностите, описание на целевата група, бюджет и други.

Документи за участие в конкурса се подават до 6 февруари 2026 г. в Центъра за административно обслужване на Община Търговище. Конкурсът ще се проведе на 9 февруари.

Подробна информация може да се получи на тел.: 0601/6 87 80 в местната администрация.

Обявлението за конкурса и изискванията към кандидатите са публикувани в сайта на Общината:

https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/auctions.and.competition/konkurs-socialni-uslugi

