Община Търговище обяви конкурс за експерт в Областния информационен център

Община Търговище обяви конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги” в Областния информационен център за периода до края на 2029 г.

Сред основните задължения на експерта ще са предоставянето на информация и популяризирането на възможностите за финансиране от различни структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз (ЕС).

Кандидатите за длъжността трябва да имат висше образование, като минималните изисквания са за степен „бакалавър“. Изисква се и поне една година опит в разработването, изпълнението, мониторинга, контрола и/или реализацията на поне един проект с финансиране от ЕС или по други програми. Кандидатите трябва да владеят поне един работен език на ЕС – английски, немски или френски език. Изискват се и умения за работа с основни софтуерни продукти, както и свидетелство за управление на моторно превозно средство, категория „В“.

Документи за участие се приемат до 4 септември 2025 г. в Центъра за административно обслужване на Общината. Подават се европейски формат на автобиография, както и копия от документи, удостоверяващи завършена степен на образование, на придобит професионален опит и квалификации. Документите се подават в запечатан плик, надписан с имената на кандидата, телефон и e-mail за връзка, както и позицията, за която се кандидатства.

Допуснатите по документи кандидати ще решават писмен тест. С тях ще бъде проведено и интервю.

Обявата за конкурса е публикувана в уебсайта на Община Търговище, раздел „Актуално – Кариери“: https://targovishte.bg/wps/portal/municipality-targovishte/actual/careers/konkursexpertoic

