Община Търговище набира кандидати за приемни родители, които да осигурят семейна среда на деца, нуждаещи се от закрила и подкрепа. Заявления се приемат до 30 ноември 2026 г.

Към момента в общината има 12 приемни семейства, в които са настанени 14 деца. Необходими са нови семейства, тъй като част от досегашните приемни родители са прекратили дейността си поради възрастови, здравословни или лични причини.

Целта е общината да разполага с няколко свободни приемни семейства, тъй като необходимостта от настаняване на дете често възниква неочаквано и изисква бърза реакция. Наличието на предварително утвърдени семейства позволява да се избере най-подходящата среда според конкретните потребности на детето. Особена необходимост има от родители, които са готови да полагат грижи за бебета и за деца със специални потребности.

Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете, което по различни причини не може да бъде отглеждано от своите родители. Тя може да бъде доброволна или професионална. И при двете форми се предоставят средства за отглеждането на детето. Професионалните приемни родители получават и месечно възнаграждение. То е в размер на 150% от минималната работна заплата при настанено едно дете, 160% при две деца и 170% при три или повече деца.

За приемни родители могат да кандидатстват пълнолетни в добро здравословно състояние. Те трябва да имат завършено най-малко основно образование, да могат да осигурят подходящи материални условия и лично пространство за детето в жилището си и да са готови да работят съвместно със социалните специалисти.

Процедурата по подбор включва проучване, оценяване и утвърждаване на кандидатите, обучение и период на взаимно адаптиране. Проучването и оценката продължават между четири и шест месеца. При оценката се взема предвид и нагласата на останалите членове на семейството.

Всеки, който обмисля възможността да стане приемен родител, може да потърси информация и да проведе разговор със специалистите от Областния екип по приемна грижа.

Заявленията за кандидатствате се подават лично в Комплекса за социални услуги за деца и семейства, кв. „Запад 3“ № 76, ет. 2. Допълнително информация може да бъде получена и на телефон: 0601 20 140.