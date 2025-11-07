Община Търговище е в готовност да осигури подслон на бездомни през есенния и зимния сезон

Община Търговище е в готовност да осигури подслон на бездомни хора, чийто живот може да бъде застрашен през есенните и зимните месеци.

Общинското предприятие „Социални и охранителни дейности“ вече е подготвило общинска къща, която може да приюти до 6 души.

В имота, който се намира в областния център, са осигурени отоплителни материали и условия за нощуване под надзора на общински служител. Към момента няма хора, които да желаят да ползват базата. През миналата година такова желание е заявил един човек, който е ползвал осигурения подслон.

Настаняването на нуждаещите се става след установяване на самоличността им от полицията. Преминава се и задължителен преглед в Центъра за спешна медицинска помощ.

Припомняме, че настаняването във временния приют става единствено с изричното съгласие на бездомните.

При установяване на случай на човек, който е без подслон и чийто живот е застрашен, гражданите могат да подават сигнали на телефона за спешни повиквания 112 и в Общинския съвет за сигурност, на тел.: 0601 6 35 85.

Facebook

Twitter



Shares