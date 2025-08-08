Община Свищов закупи нов специализиран автомобил за измиване на улиците

Инвестиция на стойност 250 хил. лева направи община Свищов в модерна автоцистерна за измиване на уличната мрежа. За по-ефективна работа, освен с маркуч и накрайник за миене на улиците, специализираният автомобил е оборудван в предната и задната си част със системи за миене и за оросяване чрез дюзи, което значително ще подобри качеството на извършваните с него дейности. С новата водоноска, марка IVECO, ще бъде извършвано регулярно измиване на улиците, освежаване на тревните площи и парковите зони на територията на Свищов, с което ще се подобри чистотата на обществените места и на пътната мрежа в града.

До сега община Свищов не разполагаше с такава модерна машина, а необходимостта от нейното закупуване е продиктувана от желанието на общинското ръководство и жителите на Свищов да се осигури по-добра градска жизнена среда и по-високо качество на предлаганите услуги.

