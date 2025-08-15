петък, август 15, 2025
Община Свищов разкрива единен телефонен номер за управление на отпадъците

От днес, 15 август 2025 г., Община Свищов въвежда единна телефонна линия за управление на отпадъците с номер 070040606.

​Чрез този номер гражданите и фирмите могат да получават информация за:

ü  ​- Дейността и услугите на Центъра за управление на отпадъците в Свищов;

ü  ​- Организацията на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината.

​Линията също така дава възможност за:

ü  ​- Подаване на сигнали за нарушения;

ü  ​- Заявки за индивидуална доставка и извозване на контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.

​До края на годината ще стартира и нова услуга за юридически лица – мобилен пункт. Чрез обаждане на същия телефонен номер, фирмите ще могат да заявяват извозване на търговски опаковки, амбалажна хартия, картон, стъкло и други неопасни отпадъци, съгласно утвърдената наредба и правилник за управление на ЦУО – гр. Свищов. Целта е да се улесни разделното събиране и рециклирането на отпадъци от бизнеса.

​С обаждане на 070040606 всеки жител на община Свищов може да се свърже с оператор, да зададе своите въпроси във връзка с процеса по управлението на отпадъци и да получи конкретен отговор. Общината разчита на гражданите да бъдат активни и да се информират за процесите и правилата, които влизат в сила от 01.01.2026 г. и ще важат за всички.

​Във връзка с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, Община Свищов осигури площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци във всичките 15 населени места. ​В град Свищов са обособени две места:

ü  ​- Център за управление на отпадъци (местност Манастирски трап): Работно време – всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.;

ü  ​- Претоварна станция (Западна индустриална зона): Работно време – от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 ч.

Община Свищов призовава гражданите да спазват правилата за управление на отпадъците. За нарушителите ще бъдат налагани санкции!

