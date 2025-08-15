Община Свищов разкрива единен телефонен номер за управление на отпадъците
От днес, 15 август 2025 г., Община Свищов въвежда единна телефонна линия за управление на отпадъците с номер 070040606.
Чрез този номер гражданите и фирмите могат да получават информация за:
ü - Дейността и услугите на Центъра за управление на отпадъците в Свищов;
ü - Организацията на сметосъбирането и сметоизвозването на територията на общината.
Линията също така дава възможност за:
ü - Подаване на сигнали за нарушения;
ü - Заявки за индивидуална доставка и извозване на контейнери за строителни и едрогабаритни отпадъци.
До края на годината ще стартира и нова услуга за юридически лица – мобилен пункт. Чрез обаждане на същия телефонен номер, фирмите ще могат да заявяват извозване на търговски опаковки, амбалажна хартия, картон, стъкло и други неопасни отпадъци, съгласно утвърдената наредба и правилник за управление на ЦУО – гр. Свищов. Целта е да се улесни разделното събиране и рециклирането на отпадъци от бизнеса.
С обаждане на 070040606 всеки жител на община Свищов може да се свърже с оператор, да зададе своите въпроси във връзка с процеса по управлението на отпадъци и да получи конкретен отговор. Общината разчита на гражданите да бъдат активни и да се информират за процесите и правилата, които влизат в сила от 01.01.2026 г. и ще важат за всички.
Във връзка с въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, Община Свищов осигури площадки за безвъзмездно предаване на едрогабаритни отпадъци във всичките 15 населени места. В град Свищов са обособени две места:
ü - Център за управление на отпадъци (местност Манастирски трап): Работно време – всеки ден от 9:00 до 17:00 ч.;
ü - Претоварна станция (Западна индустриална зона): Работно време – от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 ч.
Община Свищов призовава гражданите да спазват правилата за управление на отпадъците. За нарушителите ще бъдат налагани санкции!