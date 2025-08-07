Община Свищов откри модернизираната сграда на филиала на ДГ „Васил Левски“

На 6 август 2025 г., в изпълнение на ангажимента на община Свищов за осигуряване на съвременна, достъпна и устойчива образователна среда за най-малките жители на града, се състояха две значими събития, свързани с успешната реализация на проект „Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, на ул. „Плевенско шосе“ №5 в град Свищов“, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG-RRP-1.007-0001-С01 от 06.12.2023 г. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по плана NextGenerationEU, който е основополагащ за зелената и цифрова трансформация на европейските икономики, в съответствие с приоритетите на ЕС.

От 11:00 часа в Зала №1 на Община Свищов се проведе заключителна пресконференция, по време на която бяха представени резултатите от проекта и изпълнените дейности. Пред обществеността бе изложена информация за широкия спектър от мерки, осъществени от общинското ръководство – въвеждане на енергийна ефективност, пълна модернизация на образователната среда, обновяване на оборудването и обзавеждането, както и създаване на достъпна архитектурна среда, отговаряща на съвременните стандарти и нуждите на децата.

В същия ден, от 17:00 часа, в двора на детското заведение се състоя официалната церемония по откриване на обекта, която отбеляза финализирането на проекта и неговото реално въвеждане в експлоатация.

Модернизираната сграда на филиала на ДГ „Васил Левски“ е реализирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост в размер на 1 997 420 лева. На тържественото събитие присъстваха кметът на община Свищов Генчо Генчев, заместник-кметът Анелия Димитрова, началникът на отдел „Образование и младежки политики“ Румяна Кузева, директорът на детската градина Антония Матова, както и деца, родители, и граждани.

Отец Илия Илиев от църквата „Свето Преображение Господне“ отправи благослов за здраве и просперитет, и извърши водосвет за новооткритата сграда. Децата от детската градина поднесоха музикален поздрав, а след официалната част присъстващите имаха възможност да разгледат обновената сграда.

Макар предвиденият срок за изпълнение на дейностите по договора да е 26 месеца (от 06.12.2023 г. до 06.02.2026 г.), община Свищов реализира проекта значително предсрочно, което свидетелства за високата степен на ангажираност, професионализъм и ефективно управление от страна на местната власт.

С модернизирането на сградата на филиала на ДГ „Васил Левски“ се прави още една важна крачка към подобряване на условията за възпитание и обучение в ранна детска възраст – приоритет, който общинското ръководство последователно защитава и развива.

