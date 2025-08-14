Община Свищов осигурява безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен” на 15 август

На празника Успение Богородично, на 15 август, община Свищов осигурява безплатен транспорт до манастира „Покров Богородичен”.

Автобусите ще се движат от 8:00 часа до 14:00 часа по следните два маршрута и разписание:

МАРШРУТ I – пл. „Велешана” – пл. „Алеко” – пл. „Свобода” – ул. „33-ти Свищовски полк” – манастир „Покров Богородичен” и обратно

Разписание на транспорта:

Начални часове на тръгване от пл. „Велешана”:

8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 часа.

Начални часове на тръгване от манастир „Покров Богородичен”:

8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30 часа.

МАРШРУТ II – пл. „Велешана” – МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” – м-н „Витоша“ – пл. „Хан Бъчва” – стадион „Академик” – манастир „Покров Богородичен” и обратно.

Разписание на транспорта:

Начални часове на тръгване от пл. „Велешана”:

8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30 часа.

Начални часове на тръгване от манастир „Покров Богородичен”:

9.00; 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 14.00 часа.

