Община Свищов обявява традиционния Конкурс за домашно червено вино
УСЛОВИЯ:
- Желаещите да участват представят свой асортимент от червено вино;
- Виното да е в бутилка от 750 мл.;
- На етикет върху бутилката да са изписани трите имена на участника, адрес, телефон, имейл.
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНОТО:
До 12.00 ч. на 25.09.2025 г. (четвъртък) на адрес: ул. „Димитър Анев“ №4 (сградата до Социални грижи – Свищов, бившето Общинско радио).
НАГРАЖДАВАНЕ:
Първите трима в класирането ще получат награди.
Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 28.09.2025 г. (неделя) от 19.00 ч. на пл. „Алеко“.
Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов и на Facebook: Култура Община Свищов.
Телефон за връзка и за повече информация:
0631/64351 – главен експерт „Култура“
Организаторите си запазват правото на промени.