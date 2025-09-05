Община Свищов обявява традиционния Конкурс за домашно червено вино

УСЛОВИЯ:

Желаещите да участват представят свой асортимент от червено вино; Виното да е в бутилка от 750 мл.; На етикет върху бутилката да са изписани трите имена на участника, адрес, телефон, имейл.

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВИНОТО:

До 12.00 ч. на 25.09.2025 г. (четвъртък) на адрес: ул. „Димитър Анев“ №4 (сградата до Социални грижи – Свищов, бившето Общинско радио).

НАГРАЖДАВАНЕ:

Първите трима в класирането ще получат награди.

Отчитането на резултатите от конкурса и награждаването ще се извърши на 28.09.2025 г. (неделя) от 19.00 ч. на пл. „Алеко“.

Имената на наградените ще бъдат публикувани на интернет страницата на Община Свищов и на Facebook: Култура Община Свищов.

Телефон за връзка и за повече информация:

0631/64351 – главен експерт „Култура“

Организаторите си запазват правото на промени.

