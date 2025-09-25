Община Свищов и партньори модернизират управлението на отпадъци

Община Свищов, съвместно с общините Никопол, Павликени и Белене, стартира проект за надграждане на системите за разделно събиране на биоразградими и едрогабаритни битови отпадъци, и модернизация на съществуващата инфраструктура за тяхното управление.

Проектът е с продължителност 30 месеца и обща стойност над 3,9 млн. лв., от които близо 3,1 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ по Програма „Околна среда“ 2021–2027 г.

Общият размер на инвестицията за община Свищов е 1.6 млн. лв., като от тях над 1,29 млн. лв. са БФП.

Средствата ще бъдат използвани за:

модернизация на съществуващата компостираща инсталация на Регионалното депо за неопасен отпадък в с. Санадиново;

закупуване на нова техника за обработване на място на биоотпадъци – 1 бр. мини челен товарач с мулчер ;

; закупуване на нова техника за събиране на биоотпадъци – 3 бр. специализирани камиона / 1 бр. хуклифт и 2 бр. – 4 и 16-кубикови камиона / ;

1 бр. хуклифт и 2 бр. – 4 и 16-кубикови камиона ; доставка на 1339 кофи за разделно събиране отпадъци /53 бр. – 5,5 куб., за строителни отпадъци; 1068 бр. – 120 литрови; 218 бр. – 240 литрови, за биоразградима е зелена маса от домакинствата/.

Реализирането на проекта ще създаде по-добри условия за организиране на дейностите във връзка с управлението на отпадъците на територията на община Свищов и организацията по сметосъбиране и сметоизвозване.

