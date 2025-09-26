Община Свищов и детски градини от града се включиха в престижния форум „Водим бъдещето за ръка“

На 25 септември в София се проведе Седемнадесетата научно-практическа конференция по предучилищно образование „Водим бъдещето за ръка“, организирана от Министерството на образованието и науката.

Форумът събра над 150 експерти, директори, медицински специалисти и представители на институции от цялата страна, за да бъдат обсъдени ключови теми, свързани с развитието и грижата в ранното детство.

Сред основните акценти на събитието бяха предложената промяна в Закона за предучилищното и училищното образование относно подготовката на нови специалисти по ранно учене и грижи, както и представянето на визия за въвеждане на нова специалност „Учене и грижи в ранна детска възраст“. Тя е насочена към изграждането на практически умения чрез стажове и работа в реална среда – ясли, центрове за деца и социални услуги. В панелните дискусии беше отделено внимание и на бъдещи стандарти за ранно детско развитие, които ще определят качеството на образованието и грижите в тази възраст.

По специална покана в конференцията се включиха г-жа Румяна Кузева – началник на отдел „Образование и младежки политики“ при Община Свищов, заедно с екипи от ДГ „Васил Левски“ и ДГ „Чиполино“ – гр. Свищов. Тяхното участие е показател за доверието и признанието към добрите практики, реализирани в свищовските детски градини, както и за активния принос на общината в процесите, свързани с ранното детско развитие.

Присъствието на свищовските представители в този престижен национален форум не само утвърждава професионалния им опит, но и открива нови възможности за приобщаване към най-съвременните тенденции и добри практики в образованието и грижите за най-малките. Община Свищов последователно подкрепя инициативи, насочени към подобряване на качеството на предучилищното образование, и съдейства за активното включване на местните институции в национални и европейски политики.

