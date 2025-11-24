Община Свищов активно напредва по изпълнението на Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I

В Свищов продължава изпълнението на проектните предложения, финансирани по Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура BG-RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I.

Дейностите са насочени към обновяването на 19 жилищни блока в крайдунавския град със 738 самостоятелни обекта в тях. Фокусът на инвестиционната подмярка цели да се стимулира обновяването, с което да се постигнат минимум 30% спестяване на първична енергия за обновените сгради, при което се постига минимум клас B на енергопотребление.

Към средата на м. ноември 2025 г. са изготвени работните проекти, издадени са разрешения за строеж, стартирали са строително-монтажните работи по всички договори за финансиране.

Строежите на четири многофамилни жилищни сгради са напълно завършени и въведени в експлоатация – на ул. „Стоян Ников“ №8, ул. „Младост“ №2, ул. „Кирил Д. Аврамов“ №10 и ул. „Петко Р. Славейков“ №11.

Предстои приключването на строително-монтажните работи на още три многофамилни жилищни сгради – на ул. „Градево“ №2, ул. „Стоян Ников“ №5 и ул. „Патриарх Евтимий“ №68.

Сключените договори за всички сгради са на обща стойност 29 011 931,12 лв., от които до момента Община Свищов е получила от МРРБ средства в размер на 15 057 475 лв., за разплащане на дейностите.

Проектите се финансират от Европейския съюз – NextGenerationEU, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, а финансовият ресурс за всеки конкретен договор за финансиране съгласно подписаните анекси след провеждането на обществените поръчки за избор на изпълнители за всички дейности в обхвата им, е както следва:

1. СС „Нова Витоша“, ул. Патриарх Евтимий №69, Договор №BG-RRP-4.023-0001-С01 от 04.04.2024 г., на стойност 2 082 414,23 лв.;

2. СС „Напредък 2016“, ул. Стоян Ников №5, бл. 72, Договор №BG-RRP-4.023-0004-С01 от 08.05.2024 г., на стойност 2 162 132,38 лв.;

3. СС „Победа 2016“, ул. Стоян Ников №3, Договор №BG-RRP-4.023-0005-С01 от 21.05.2024 г., на стойност 2 474 607,09 лв.;

4. СС „Съединение – Свищов“, ул. Стоян Ников №6, Договор №BG-RRP-4.023-0006-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 643 832,87 лв.;

5. СС „Алеко“, ул. Стоян Ников №8, Договор №BG-RRP-4.023-0007-С01 от 21.05.2024 г., на стойност 655 940,68 лв.;

6. СС „Градево 2 – Свищов“ ул. Градево №2, Договор №BG-RRP-4.023-0008-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 909 328,64 лв.;

7. СС „Надежда-4“, ул. Петър Ангелов №10, Договор №BG-RRP-4.023-0009-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 2 313 799,95 лв.;

8. СС „Младост 3“, ул. Патриарх Евтимий №70, Договор №BG-RRP-4.023-0010-С01 от 09.05.2024 г., на стойност 2 833 681,88 лв.;

9. СС „Дунав – Мир“, ул. Мир №1, Договор №BG-RRP-4.023-0013-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 879 534,23 лв.;

10. СС „Рила 12“, ул. Рила №12, Договор №BG-RRP-4.023-0018-С01 от 05.07.2024 г., на стойност 2 446 151,56 лв.;

11. СС „Патриарх Евтимий 2019“, ул. Патриарх Евтимий №№73, 75, 77 и 79, Договор №BG-RRP-4.023-0029-С01 от 04.04.2024 г., на стойност 1 259,. 675,82 лв.;

12. СС „Дунав 4Г“, ул. Младост №2, Договор №BG-RRP-4.023-0030-С01 от 04.04.2024 г., на стойност 880 556,40 лв.;

13. СС „Патриарх Евтимий 74“, ул. Патриарх Евтимий №74, Договор №BG-RRP-4.023-0032-С01 от 04.04.2024 г., на стойност 2 810 160,50 лв.;

14. СС „Патриарх. Евтимий 68“, ул. Патриарх Евтимий №68, Договор №BG-RRP-4.023-0033-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 1 436 255,25 лв.;

15. СС „Единство“, ул. Черни връх №77, Договор №BG-RRP-4.023-0035-С01 от 03.04.2024 г., на стойност 876 430,08 лв.;

16. СС „Надежда“, ул. Екзарх Антим I №1, Договор №BG-RRP-4.023-0036-С01 от 04.04.2024 г., на стойност 1 336 411,90 лв.;

17. СС „Петко Р. Славейков 11“, ул. Петко Р. Славейков №11, Договор №BG-RRP-4.023-0037-С01 от 08.05.2024 г., на стойност 836 382,98 лв.;

18. СС „Космос“, ул. Трети март“ №№30,32,34,36 и 38, Договор №BG-RRP-4.023-0053-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 1 747 937,42 лв.;

19. СС „Щастливеца“, ул. Кирил Д. Аврамов №10, по Договор №BG-RRP-4.023-0564-С01 от 02.04.2024 г., на стойност 426 697,26 лв.

Политиката в областта на енергийната ефективност (ЕЕ) е много съществен елемент от националната енергийна политика и европейската политика в областта на климатичните промени. Община Свищов подходи изключително отговорно към възможността, която предостави Националният план за възстановяване и устойчивост и защити интереса на своите граждани. Тя първа стартира дейностите по процедурата, като своевременно подаде качествено подготвени проекти и получи максимално допустимо финансиране.

Тази инвестиция ще допринесе пряко за подобряване качеството на живот на хората, а ефектът от обновяването на сградния фонд е от основно значение за енергийната политика на ЕС и изпълнението на целите за периода 2020–2030 г.

Екип за управление на проектите

