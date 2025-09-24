Община Стара Загора започна подготовка за зимния сезон – доставени са близо 10 000 кубика дърва за огрев

„Стартираме подготовката за зимния сезон с цел навременно и ефективно обезпечаване на населените места с необходимите ресурси и услуги, за да гарантираме спокойна и сигурна зима за всички жители на общината“, акцентира секретарят Николай Диков

Традиционната месечна среща на кметове и кметски наместници от населените места в Община Стара Загора с представители на Общинската администрация се проведе днес в зала „П. Р. Славейков“. Срещата бе водена от секретаря на Общината Николай Диков, който постави фокус върху прехода от пожароопасния към зимния сезон и предстоящите дейности по подготовката на селата.

„Стартираме подготовката за зимния сезон с цел навременно и ефективно обезпечаване на населените места с необходимите ресурси и услуги, за да гарантираме спокойна и сигурна зима за всички жители на общината“, определи секретарят Николай Диков.

В срещата взе участие и инж. Иван Чергеланов, директор на Държавно горско стопанство – Стара Загора, който представи актуална информация във връзка с доставките на дърва за огрев и състоянието на горските територии след пожароопасния сезон.

„Благодаря за добрата координация и бързата реакция на кметовете и кметските наместници при възникване на пожарите през лятото. Няма сериозно засегнати горски площи на територията на общината ни“, подчерта Николай Диков.

Около 10 000 кубика дърва за огрев са доставени на територията на Община Стара Загора през 2025 г., като по данни на Горското стопанство това е увеличение в сравнение с предходни години, което е показател за нарастващата нужда на населението.

„Към днешна дата сме приключили с изпълнението на всички списъци със заявени количества дърва. Системата, по която работим, е изпитана и ефективна – кметовете подават списъци, координацията е навременна и точна“, отбеляза инж. Чергеланов. Цената на дървата за огрев няма да бъде променяна през следващата година, потвърди директорът на Горското стопанство.

По време на срещата бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с всекидневието в населените места, включително инфраструктура, благоустрояване и поддържане на чистотата.

