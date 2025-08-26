Община Стара Загора: Установени са поредните нарушители за замърсяване на обществени места

През изминалата седмица са издадени 235 глоби с фиш на стойност 20 лева

16 на брой са актовете за установяване на административно нарушение, съставени от екипи на Звено „Инспекторат“ и група „Общинска полиция“ към Община Стара Загора. Това става ясно от седмичната справка, която обхваща периода от 18 до 24 август 2025 г.

Санкционирани са няколко водачи за неправилно паркиране – на място, определено за паркиране на хора с трайни увреждания, за платено паркомясто от ползвател, както и на вход/ изход на гараж.

Най-често констатираните нарушения през седмицата са свързани със замърсяване на обществени места. Повечето случаи са констатирани в района на „Седми километър“, където граждани са струпвали чували с различни отпадъци, а други са изсипали земна маса и камъни, дървен шкаф, гипсокартони и други отпадъчни материали като по този начин замърсяват общинска площ.

Двама граждани са санкционирани за изхвърляне на отпадъци на нерегламентирани места. Нарушението е по чл. 133, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците и се наказва с глоба от 300 до 1000 лв.

Санкциониран е собственик на индивидуално електрическо превозно средство, който го е управлявал в парк без изградена велосипедна инфраструктура. Нарушението е по чл. 24г, ал. 2 от Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора.

Установено е нарушение на преминаване и паркиране в озеленена площ, предназначена за обществено ползване, по чл. 35, т. 7 от Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Стара Загора. Подобни действия са забранени, с изключение на превозни средства със специален режим.

През изминалата седмица са наложени и 235 глоби с фиш на стойност 20 лева.

Община Стара Загора напомня, че спазването на общинските наредби е отговорност на всеки гражданин. Жителите се приканват да подават сигнали при установяване на нередности.

Facebook

Twitter



Shares