Община Стара Загора ще приложи реални решения и работещи мерки за текстилните отпадъци

Европейски инструменти и политики относно оползотворяването и ефективното използване на ненужния текстил, удачни и за нашия град, бяха представени на работна среща днес

С актуализиран инструмент за политика и приложени успешни практики от други страни Община Стара Загора ще отговори на нормативните изисквания на Еврокомисията за разделното събиране на текстила като отпадък. Това отбеляза днес началникът на Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ Росица Райкова. На среща на заинтересованите страни по проекта TEXAD, по който Община Стара Загора работи от април 2024 г., бяха представени реални решения и работещи мерки относно разделното събиране на текстила.

Нашият инструмент за политика е Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора, в която ще бъде създаден раздел специално за текстилния отпадък с конкретни мерки на база видяното при партньорите, инструменти и политики, които можем да приложим в нашата действителност, обобщи г-жа Райкова.

Пред събралите се тя представи резултатни практики в испанския град Матаро, област Каталуния, който е сред партньорите на Община Стара Загора по TEXAD. Специалисти от общината и Тракийския университет го посетиха в края на октомври 2025 г.

Градът с около 130-хилядно население, в близост до Барселона, е силно специализиран в текстилната индустрия, около 40% от заетите там са ангажирани в този сектор. Матаро е тъй наречената столица на текстила в област Каталуния.

Споразумение за кръгова мода обединява почти целия сектор на текстила там с обща идея: оползотворяването и ефективното използване на текстилните отпадъци; над 100 фирми в този бранш са го подписали. Създали са 8 работни групи по темите: превенция, разделно събиране, зелени обществени поръчки, кръгови продукти, повторна употреба, рециклиране.

Около 4 тона текстил се изхвърля в контейнерите за битови отпадъци в целия ЕС, той дава отражението си върху екологичния отпечатък. В испанския град пред експертите на Община Стара Загора са представени интересни данни: средно всеки човек потребява 32 кг дрехи и близо 5 кг обувки годишно, което се равнява на 34 облекла и 4 чифта обувки. В Каталуния годишният разход за дрехи и обувки е около 420 евро. Около 4% от общото количество на отпадъците е от текстил. Идеята е да се търсят и прилагат практики за по-рационално потребление, залагане на висококачествени продукти и втори живот за омалели или омръзнали дрехи. В някои от магазините за облекло в Каталуния са сложени контейнери, където хората могат да оставят своя ненужен текстил.

В Испания насърчават и поправката на повредени дрехи, което също би могло отново да се възроди като практика у нас.

Следващите стъпки по проекта TEXAD са посещение в холандския град Енсхеде през януари 2026 г. През март 2026 г. в Стара Загора ще се проведе 3-дневен международен тематичен семинар, свързан с темата за текстилните отпадъци и по-специално за финансирането на кръгови решения в текстилната индустрия.

В работната среща по проект TEXAD днес участваха експерти от отделите „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ и „Екология, озеленяване и гори“ заедно с техните началници Росица Райкова и Пламен Йорданов, както и директорът на Дирекция „Обществен транспорт, чистота, екология и озеленяване“ Росица Копривчина. Представители на заинтересованите страни бяха директорът на Института за устойчив преход и развитие към Тракийския университет Господин Павлов, Ивилина Стоева от РИОСВ – Стара Загора, Цвета Славова от „Наталия“ АД, Пламена Йовчева от „Проджект Екоман“ ЕООД, Стилиан Йовчев от „Еко център“, Николай Трънков от „Феролекс Ресайкъп“ и др.

