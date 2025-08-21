Община Стара Загора ще осигури контейнер за разчистването на имоти, изгорели в пожара на „Седми километър“

Повреденото имущество може да се извози и до Регионалния център за управление на отпадъците край с. Ракитница – предават се безплатно до 2 тона за година

Безплатен контейнер за отпадъци ще бъде поставен утре в местността „Седми километър“ край Стара Загора като съдействие за пострадалите от пожара на 17 август собственици на имоти. Така по инициатива на кмета Живко Тодоров Община Стара Загора откликва на потребностите на хората, които претърпяха щети на имуществото си и сега разчистват домовете си.

Контейнерът ще бъде локализиран в близост до изгорелите постройки. Мястото е избрано като удобно и комуникативно за разполагането на толкова голям съд и да е близо до нуждаещите се хора. Молбата на Община Стара Загора е той да се използва единствено от хората, чиито постройки изгоряха в мащабното бедствие и бяха засегнати от обявеното частично бедствено положение.

Съществува и вариантът сметта да се извозва до Регионалния център за управление на отпадъците край с. Ракитница. Там могат да се предават безплатно до 2 тона строителни отпадъци за година.

