Община Стара Загора стартира процедура по връщане на задържаните електрически тротинетки, засиленият контрол остава

Секретарят Николай Диков: „През периода на задържане не бяха регистрирани инциденти, което потвърждава, че основният фокус на нашата работа – предотвратяването на инциденти – дава резултат“

От днес Община Стара Загора стартира процедура по връщане на електрическите тротинетки, които бяха временно задържани заради извършени нарушения на територията на града. Това се извършва въз основа на издадени наказателни постановления, съгласно разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

Срокът за издаване на наказателните постановления е шест месеца, като към момента общината се намира в рамките на този период. След установяване на нарушителите се налага глоба в размер на 50 лева, а след заплащане на санкцията, превозното средство се връща на ползвателя.

Тези мерки бяха предприети както в съответствие с новите законодателни промени, така и поради нормализирането на ситуацията в Стара Загора и значителното намаляване на сигналите за нарушения.

Община Стара Загора бе една от първите общини в страната, приложили крайната мярка – временно отнемане на електрически превозни средства при установени нарушения. Това решение бе взето на фона на многобройни сигнали за опасно и неправомерно поведение, включително от непълнолетни водачи.

„Самите ние изпитвахме голямо неудобство да прилагаме тази мярка, но след множество сигнали, нарушения и грубо погазване на закона – включително от деца – беше необходимо да предприемем тези действия“, заяви секретарят Николай Диков. Той допълни че, през периода на задържане не са регистрирани инциденти, което потвърждава, че „основният фокус на нашата работа – предотвратяването на инциденти – дава резултат“.

„Преди предприемането на тези мерки получавахме множество сигнали за нарушения в паркове, на улици, в района на Аязмото, включително и по време на работа на Общинска полиция, Областна дирекция на МВР и КАТ. Имаше случаи на обиди и неприлични жестове към длъжностни лица от страна на ползватели на електрически превозни средства“, посочи Николай Диков.

Паралелно с тези действия вече са в сила законови промени, които затягат правилата за управление на електрически тротинетки. Община Стара Загора има значителен принос в изработването на новия Закон за движение по пътищата, като внесе конкретни предложения за по-строго регулиране на използването им.

Сред основните изменения в новия закон в частта с електрическите тротинетки са:

Минималната възраст за управление на електрическа тротинетка се увеличава от 14 на 16 години;

Законът предвижда 500 лв. глоба за родител, настойник или попечител, ако разреши на непълнолетен – под 16 г., да управлява тротинетка.

Глоби от 100 и 200 лв. ще бъдат налагани, ако се кара по тъмно, без каска или извън велоалея, ако има такава;

Водачите на индивидуални електрически превозни средства са длъжни да се движат по велосипедна инфраструктура, а при липса на такава – възможно най-близо до дясната граница на пътното платно; да се движи с изправно индивидуално електрическо превозно средство, което развива максимална скорост до 25 км/ч. и да ползва защитна каска.

За всички водачи става задължително носенето на защитна каска (досега изискването важеше само за лица под 18 години);

При преминаване през пешеходна пътека водачът трябва да слезе от тротинетката и да пресече пеша;

Въвежда се задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ за водачите на електрически тротинетки;

Превозното средство подлежи на регистрация в съответната общинска администрация.

Допълнително се въвеждат и следните ограничения:

Забрана за управление на електрическо превозно средство след употреба на алкохол;

Забрана за превозване на други лица;

Забрана за използване на мобилни телефони по време на управление;

Забрана за водене на животни и за паркиране на тротинетки на определени места – паркове, градини, площади, тротоари, входове към метростанции, спирки на наземен транспорт, рампи за достъп на хора с увреждания и други, извън специално определените зони.

Забрана за управление на електрически тротинетки в тъмната част на денонощието.

В процес на изготвяне е подзаконова нормативна база, съобразена с изискванията на новия закон.

„Институционалният контрол и изпълнението на служебните ни задължения са само едната страна на процеса. От решаващо значение е и личната отговорност на родителите – да се запознаят с новите законови изисквания и да дадат добър пример на своите деца и всички водачи на електрически тротинетки. Само чрез общи усилия можем да гарантираме спазването на закона и най-важното – да предотвратим инциденти. Това остава основният фокус на нашата работа“, подчерта секретарят на Община Стара Загора.

Той благодари на старозагорската общественост за подкрепата в усилията на Община Стара Загора да въведе ред при използването на електрическите тротинетки, както и на част от родителите за разбирането и съдействието им.

Диков изрази надежда, че след връщането на тротинетките няма да има нови сигнали за нарушения, но предупреди, че контролът и проверките ще продължат с оглед запазване на безопасността.

