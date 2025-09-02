Община Стара Загора стартира кампанията „Красиви квартали“

вторник, септември 2, 2025
Инициативата ще се проведе тази събота, 6 септември 2025 г., от 10.00 ч. в кв. „Три чучура – юг“    

Идеята е с общи усилия – на администрацията, граждани и доброволци да се направят кварталите по-приветливи и да се създадат силни местни общности, с които да се споделя грижата за средата, в която живеем. 

Началото на инициативата ще бъде дадено в кв. „Три чучура – юг“, в който наскоро бе извършен цялостен ремонт. Предвижда се да бъдат почистени прилежащите територии към жилищните сгради, междублоковите пространства, паркинги, детски и спортни площадки. 

Кампанията ще се проведе тази събота, 6 септември 2025 г., от 10.00 ч.     

Сборен пункт: паркинг пред Автосервиз /срещу бл.52/. 

Община Стара Загора ще осигури за всички участници чували и ръкавици за събиране на отпадъците.

От ДЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС“ ще осигурят 2 броя контейнери за събиране на отпадъци, които ще бъдат разположени на паркинга пред Автосервиз /срещу бл.52/ и от западната страна на Дневния център /до блок 101/.

Ще има възможност за предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, като събирателния пункт ще бъде на паркинга пред Автосервиз /срещу бл.52/, а отпадъците ще бъдат извозени от „Елтехресурс“ АД, чрез своя подизпълнител ДК „Софтрейд“ ЕООД.

Община Стара Загора призовава всички да се включат в инициативата и с общи усилия да стане кварталът по-чист, приветлив и красив. Според възможностите и времето, с които всеки разполага, и малките активности ще дадат ефект. Излизайки да почистим пред блока, на улицата или паркинга, ние даваме и добър пример на нашите деца. 

