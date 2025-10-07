Община Стара Загора спечели два приза в „Кмет на годината“ 2025: в категориите „Инвестиции и растеж“ и „Смарт сити“

Развиваме потенциала на хората, работим за по-открита и достъпна община, отбелязаха в своите слова зам.-кметът Радостин Танев и секретарят Николай Диков

Десетки хиляди български граждани определиха с вота си победителите в конкурса „Кмет на годината“ 2025 г., които бяха огласени днес. Тържествената церемония се състоя в хотел „Маринела“ в София в присъствието на вицепрезидента Илияна Йотова. За 13-та поредна година онлайн гласуването бе организирано от Kmeta.bg.

Две значими награди в специални категории вече са част от портфолиото на Община Стара Загора.

Първият приз е в категорията „Инвестиции и растеж“, където бе отличен кметът Живко Тодоров, заедно с колегите си инж. Деян Иванов (Белослав) и Станчо Ставрев (Тунджа). От името на Живко Тодоров на тържествената церемония в София днес бе зам.-кметът Радостин Танев, който пое грамотата от ръцете на зам.-министъра на икономиката и индустрията Дончо Барбалов. „Това е изключително важна категория. Ролята на общините и на кметовете е да са близо до хората, а нашата роля – на държавата – е да помагаме на тази процес“, коментира министър Барбалов.

„За мен е чест да приема тази награда от името на г-н Тодоров, както и на целия екип, който работи. Тук е моментът да благодаря на Invest Stara Zagora, на Индустриална зона „Загоре“, както и на всички онези, които повярваха в нас, инвестираха при нас и на тези, които ще го правят и занапред“, отбеляза Радостин Танев. „Нашата цел е да развиваме Стара Загора като индустриален център, което успяваме да правим, тъй като през миналата година има два приоритетни инвестиционни проекта, които са сертифицирани и двата са в Стара Загора“, припомни зам.-кметът на Стара Загора с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“.

„Целта ни е да развиваме общината като индустриален център, защото знаем, че по този начин развиваме потенциала на най-важното нещо – а именно хората. Благодаря ви и успех на всички!“, заключи словото си той.

Втората награда на Община Стара Загора бе спечелена в технологичната категория „Смарт сити“. Признанието за Живко Тодоров бе споделено още от колегите му Ивайло Крачолов (Чирпан) и д-р Дарин Димитров (Търговище). Секретарят на Община Стара Загора Николай Диков прие приза от главния изпълнителен директор на Vivacom Асен Великов.

„Приемам тази награда от името на Община Стара Загора с огромна благодарност и като оценка и признание за нашата работа. И не само заради това, че внедряваме нови технологии и търсим нови решения, а и заради начина, по който го правим – именно в служба на хората“, формулира категорично Диков.

„Защото какво са всъщност умните решения и градове – те не са нищо сложно, следват се развитието на технологиите и съвремието, в което живеем. А нашата работа е да ги адаптираме спрямо потребностите на хората и спецификите на всяка една община, в която живеем“, изтъкна Николай Диков. „Няма смисъл от нововъведения, ако те не подобряват начина на живот или ефективността на администрацията. Именно затова ние от Община Стара Загора сме насочили своето внимание към устойчиви, практични и човешки решения, които улесняват всекидневието, спестяват време и ресурси и правят общината по-открита и достъпна“, обобщи секретарят. „Смятаме, че така трябва да работи всяка една община. Имаме иновативен проект, разработен от целия екип на Община Стара Загора, който само чака своето финансиране от страна на централната власт“, акцентира пред присъстващите Николай Диков.

Официалната церемония по връчването на наградите „Кмет на годината“ 2025 г., която се проведе днес, ще бъде излъчена по БНТ 1 на 12 октомври 2025 г. от 16.00 часа.

