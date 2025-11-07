Община Стара Загора се солидаризира с кампанията за реклама на разделното събиране на отпадъци

Императивен приоритет на ръководството на местната администрация винаги е било съхраняването на облика на града ни като един от най-зелените в България

Община Стара Загора се присъедини към новата инициатива на „Булекопак“ АД – национална информационна кампания в полза на разделното събиране на отпадъците от опаковки. Инициативата под наслов „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“ е с таргет българските домакинства и цели да ги мотивира да следват по-екологично поведение.

Императивен приоритет на ръководството на Община Стара Загора винаги е било съхраняването на облика на града ни като един от най-зелените в България, затова общината се присъединява към общата национална кампания и ще я популяризира сред съгражданите ни.

В сайта на кампанията www.reciklirai.bg гражданите могат да проверят коя организация работи в тяхната община и да се запознаят с основните съвети за правилно сортиране на опаковките.

По данни на организаторите от „Булекопак“, според 9 от 10 граждани малките действия като рециклиране (или разделно събиране) имат значение. „Но само 44% заявяват, че винаги събират отпадъците си разделно, 36% – понякога, а 20% никога. Това показват резултатите от представително онлайн проучване сред 415 души от 20 до 55 години градско население, проведено по поръчка на организациите за оползотворяване на отпадъци от опаковки в България през август 2025 г.“, оповестиха от „Булекопак“.

Затова те, съвместно с още 3 организации по оползотворяване на отпадъците от опаковки: „Екопак“, „Екобулпак“ и „Еко Партнърс“, инициират общата национална информационна кампания „Купуваш. Ползваш. Рециклираш“.

Цветните контейнери за разделно събиране съществуват вече повече от 20 години в страната, но все още много хора нямат навика да събират разделно отпадъка си. Това е поводът през октомври и ноември 2025 г. 4-те организации да стартират общата си кампания, за да стимулират хората да са по-отговорни към своя отпадък.

С инициативата си екоорганизациите ще отговорят на въпросите и притесненията на гражданите, ще ги информират как правилно да разделят отпадъците си спрямо различните системи за разделно събиране – с два или три контейнера, както и ще покажат защо разделното събиране е едновременно и лесно, и полезно.

