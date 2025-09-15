понеделник, септември 15, 2025
Община Стара Загора с активна роля в управлението на текстилните отпадъци по проект TEXAD

Наесен Стара Загора ще бъде домакин на международна среща с представители на 7 държави за обмяна на добри практики по темата за финансирането на процеса

Община Стара Загора проведе онлайн работна среща в рамките на проект TEXAD, насочен към управлението на текстилните отпадъци и прилагането на новите регламенти на Европейския съюз. Фокус на срещата беше обсъждането на Програмата за управление на отпадъците на общината с акцент върху текстила, както и разглеждането на действащото национално законодателство за отпадъците от обувки и текстил. В срещата се включиха представители на РИОСВ – Стара Загора, фирма „Наталия“ АД, TexCycle, както и експерти от общинската администрация.

Г-жа Росица Райкова, началник на отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“, представи анкетата, проведена сред компании и потребители. Сред основните изводи е, че за бизнеса най-голямото предизвикателство при прилагане на кръговата икономика е вътрешната съпротива срещу промяна, а според гражданите именно компаниите носят най-голяма отговорност за насърчаване на устойчивостта в модата. Освен това 64% от анкетираните потребители заявяват, че са запознати с екологичните последици от свръхпроизводството и бързата мода и вече са започнали да променят своите навици на пазаруване.

В рамките на проекта предстоят няколко ключови събития. През октомври 2025 г. ще се проведе работно посещение в Матаро, Испания, където ще бъде организиран първият интеррегионален тематичен семинар на тема „Осведоменост на потребителите и бизнеса“. В началото на 2026 г. ще се състоят учебни посещения и семинари в Енсхеде, Нидерландия, посветени на мониторинга на прилагането на законодателството, както и в Стара Загора, където градът ще бъде домакин на международна среща, в която ще участват представители от седем различни държави, за да обменят опит и добри практики по темата за финансирането в управлението на текстилните отпадъци.

Чрез активното си участие в проекта TEXADОбщина Стара Загора затвърждава ангажимента си за устойчиво управление на текстилните отпадъци в партньорство с местните заинтересовани страни и европейските партньори.

Редактор

