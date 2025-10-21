Община Стара Загора припомня крайният срок за кандидатстване по Фонд „Култура“

Крайният срок, в който могат да се подават заявления в електронната система по Фонд „Култура” на Община Стара Загора е до 23.59 ч. на 31 октомври 2025 г.



Сесията за кандидатстване по Фонд „Култура“ на Община Стара Загора стартира на 1 октомври 2025 г., в 0.01 часа. Електронната система ще е отворена до 23.59 ч. на 31 октомври 2025 г. Всички създадени проекти в системата на Фонд „Култура“ трябва да бъдат публикувани до този час.

Заявлението, с получения идентификационен номер от системата, заедно с прилежащите по проекта декларации трябва да бъдат входирани и в оригинал в деловодството на Община Стара Загора до 17.30 ч. на 4 ноември.

Средствата ще бъдат разпределени по 4 направления:

Направление 1 – „Нови фестивали и други културни инициативи“

Направление 2 – „Фестивали и значими събития“

Направление 3 – „Подпомагане заснемането на кинопродукции, филми (игрални, документални, късометражни) и ТВ сериали на територията на Община Стара Загора

Направление 4 – „Мобилност“

Проектите се приемат само онлайн, чрез специално разработената електронна система, през която ще става и отчитането.

Оценяването ще бъде по точкова система – критериите за всяко направление са посочени в Правилника за работата на Фонда. За направления 1, 3, и 4 Комисията по оценка на проектите ще включва и двама временни членове – експерти в сферата на културата, представители на държавни и/или общински културни институции.

Facebook

Twitter



Shares