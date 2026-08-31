Община Стара Загора припомня крайния срок за участие в конкурса „Академик Николай Лилиев“

Автори над 18 години могат да участват с до три непубликувани стихотворения, а победителите ще бъдат обявени в Деня на българската поезия

До 11 септември 2026 г. продължава приемът на творби за участие в Националния конкурс за поезия „Академик Николай Лилиев“, напомнят от Община Стара Загора.

Конкурсът се провежда ежегодно и има за цел да подпомага и популяризира поетичното творчество на автори над 18-годишна възраст.

Организатори са Община Стара Загора, Дружеството на писателите – Стара Загора, Фондация „Космос – Димитър Брацов“ и Регионална библиотека „Захарий Княжески“. Инициативата се осъществява с подкрепата на Народно читалище „Николай Лилиев – 2005“ и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988“.

В журито участват утвърдени представители на съвременния литературен живот, а медийни партньори са списание „Птици в нощта“ и вестник „Литературен глас“.

До три стихотворения от автор

Конкурсът е анонимен и няма ограничение в тематиката. В него могат да участват навършили 18 години автори с произведения, които към крайния срок за кандидатстване не са публикувани под каквато и да е форма.

Всеки кандидат може да представи до три поетични произведения. Те трябва да бъдат изпратени до 11 септември на електронния адрес n-liliev@abv.bg.

Имейлът трябва да бъде озаглавен „За конкурса „Николай Лилиев“ – 2026“ и да съдържа два отделни файла. В единия трябва да бъдат конкурсните стихотворения, а в другия – трите имена на автора, дата на раждане, пощенски адрес, телефон за контакт и декларация за авторство.

В надпреварата не могат да участват членове на журито, организатори, както и носители на първа награда от предходни издания.

Победителите ще станат ясни на 1 октомври

За отличените автори са предвидени три основни награди. Първата е Наградата на кмета на Община Стара Загора, втората е на Фондация „Космос – Димитър Брацов“, а третата – на Народно читалище „Николай Лилиев – 2005“.

По преценка на журито могат да бъдат присъдени и поощрителни награди от Дружеството на писателите – Стара Загора и Народно читалище „Даскал Петър Иванов – 1988“. Всички лауреати ще получат почетни грамоти.

Резултатите ще бъдат обявени на 1 октомври – Деня на българската поезия. Церемонията по награждаването ще бъде част от „Есенни литературни дни – Стара Загора 2026“.

С изпращането на произведенията авторите дават съгласието си техните имена и творби да бъдат публикувани в социални мрежи, печатни и електронни медии и други публикации, свързани с конкурса.