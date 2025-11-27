Община Стара Загора представя предимствата на региона на среща с ръководството на немска камара

Ще бъдат очертани конкретни направления за сътрудничество, чрез които членовете на камарата могат да се възползват от устойчивата бизнес среда и перспективите за растеж в региона ни

Икономическите предимства, които регионът предлага като възможности пред немските компании, ще бъдат представени на среща по инициатива на Община Стара Загора с представители на ръководството на Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК). Срещата ще се осъществи на 28 ноември 2025 г., петък, от 10.30 часа в зала 203 на общината.

На нея ще присъстват Соня Миклай, главен управител и представител на Бавария в България и член на Управителния съвет на ГБИТК, както и д-р Мариана Чолакова, представител за град Пловдив и Южен централен район за планиране. В рамките на своята визита те планират срещи с компании от региона с немска насоченост и партньорства.

От страна на Община Стара Загора представителите на Отдел „Инвестиции, енергийна ефективност и зелен преход“ ще представят икономическия потенциал на Стара Загора и широкия спектър от възможности пред немските компании. „Ще акцентираме върху предимствата, които регионът предлага – добре развити индустриални зони, стратегически разположени терени, достъп до квалифицирана и адаптивна работна ръка, както и активната подкрепа на местната власт, в лицето на Община Стара Загора и други ключови институции“, поясни авансово началникът на инвестиционния отдел Росица Райкова.

Ще бъдат очертани и конкретни направления за сътрудничество, чрез които членовете на камарата могат да се възползват от устойчивата бизнес среда и перспективите за растеж в региона ни.

От своя страна г-жа Миклай и д-р Чолакова ще представят дейността на ГБИТК и възможностите, които тя предлага за бизнеса – включително подкрепа при навлизане или разширяване на присъствие на немския пазар, съдействие при установяване на контакти с потенциални партньори, както и достъп до бизнес форуми, панаири и инициативи, организирани от Камарата.

Facebook

Twitter



Shares