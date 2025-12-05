Община Стара Загора подкрепя Старозагорската опера с допълнително финансиране за операта „Риголето“ в НДК

Кметът Живко Тодоров: „Държавна опера – Стара Загора“ създава продукции на високо професионално ниво. Имате нашата пълна подкрепа

Днес кметът Живко Тодоров проведе работна среща с част от екипа на Държавна опера – Стара Загора, във връзка с премиерата на операта „Риголето“, която на 17 декември 2025 г. от 19.00 часа ще се играе за първи път на софийска сцена – в Националния дворец на културата. С цел да се осигури необходимата подготовка и да бъде гарантирано успешното представяне на спектакъла, Община Стара Загора ще отпусне допълнително финансиране в размер на 20 хил. лв.

На срещата присъстваха заместник-кметовете на Община Стара Загора – Милена Желева, Светослав Колев и арх. Мартин Паскалев. От страна на операта присъстваха зам.-директорът по техническа част Радостина Донева, заместник-директорът Красимир Червилов и главният счетоводител Диан Чуканов, Георги Митев, маркетинг директор и Уляна Кьосева, връзки с обществеността.

„Вие създавате продукция на изключително високо професионално ниво – такива постижения заслужават пълната ни подкрепа. Нашата политика е да насърчаваме и подпомагаме културните институти, защото именно чрез тях градът ни придобива своя културен облик и статут на истински културен център“, заяви кметът Живко Тодоров.

„Благодарим за отношението и постоянната подкрепа към нашата работа през всичките тези години. Радваме се, че има кметове като вас, които разбират колко жизненоважно е да се подпомага културата – не само за нашата институция, но и за цялостния културен живот и облика на града“, споделиха от операта.

Операта „Риголето“ ще бъде представена за първи път на софийска сцена и е избрана от Националния дворец на културата да открие 39-ото издание на традиционния новогодишен музикален фестивал. „Риголето“ събира международен творчески екип, включително световно признатия оперен певец и диригент Хосе Кура, режисьора Огнян Драганов и румънския художник Каталин Йонеску-Арборе, автор на костюмите и внушителната сценография. Новогодишният музикален фестивал в НДК привлича значителен национален и международен интерес и подчертава водещата роля на Старозагорската опера като ключова извънстолична културна институция.

Юбилейната 2025 г. е особено значима за Старозагорската опера – тя отбелязва 100 години от своето създаване със специални спектакли, опери, балет и други културни прояви. Фестивалът ФОБИ, който тази година се проведе с изключително силно и впечатляващо издание, допълнително утвърждава Стара Загора като водещ фестивален град. На 7 декември от 19.00 ч. е финалът на ФОБИ с опера „Танхойзер“ на Рихард Вагнер, представена от Софийската опера.

Кметът Живко Тодоров се запозна и с текущите предизвикателства, пред които е изправена Старозагорската опера. „Нека продължим да работим заедно, ръка за ръка. Независимо какви трудности възникнат, нашата цел е съвместно да търсим решения и да осигурим успешното развитие и високото професионално ниво на операта“, заяви кметът Тодоров на финала на срещата.

