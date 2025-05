Община Стара Загора подкрепя късометражен филм с участието на Мария Бакалова и с послание срещу войната на пътя

„Това, което остава“ на Димитрис Георгиев е със специална премиерна прожекция в Стара Загора. Прожекцията е с вход свободен, а зрителите ще могат да се срещнат с част от екипа на филма

Късометражният филм „Това, което остава“ на режисьора Димитрис Георгиев пристига със специална прожекция в Стара Загора на 15 май от 18.00 ч. в Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.

Продукцията е реализирана от No Blink Pictures, New European Wave Entertainment и Five Oceans, с подкрепата на Националния филмов център, Община Стара Загора, Община София, Община Бургас и Министерството на младежта и спорта. В списъка с продуценти се отличават имената на Александър Алексиев, Борислав Бориславов, Николай Стоичков, Теодора Младенова, Юлиан Костов и Мария Бакалова.

След премиерата си в кино „Одеон“ и силното си представяне на 29-ия София Филм Фест, лентата с участието на номинираната за „Оскар“ Мария Бакалова, Захари Бахаров, Елена Телбис, Ян Лозев и Симеон Георгиев продължава пътя си из страната с важна социална мисия – да повдигне темата за насилието на пътя и мълчанието след трагедията.

Сюжетът проследява младия Ян, който след смъртта на сестра си в катастрофа започва да разплита нишките на семейно мълчание, пропито с вина, срам и несправедливост. Филмът не само разказва лична история, но отправя и критичен поглед към съвременното общество и закъсняващите институции.

Режисьорът Димитрис Георгиев черпи вдъхновение от лична трагедия – загубата на баща си в катастрофа – и заедно със сценариста Марий Росен създава силен емоционален разказ с послание.

„Това, което остава“ не просто разказва история. То е покана за разговор – за загубата, която не виждаме, за отговорността, която често никой не поема, но и за надеждата, че силата на духа ще успее да върне вярата в бъдещето. И ако това, което остава, е мълчанието – не е ли време най-после да го нарушим?

Първият официален трейлър можете да видите ТУК.

Прожекцията е с вход свободен, а зрителите ще могат да се срещнат с част от екипа на филма.

Димитрис Георгиев завършва „Кино и телевизионна режисура“ в НАТФИЗ през 2021 г. Още като студент прави впечатление с късометражните си филми „Последните 2 дни“, „Това лято през зимата“ и „Заедно без теб“, селектирани на редица международни фестивали. През 2021 г., заедно с Марий Росен снимат пълнометражния си дебютен филм „Татко“, който тази година има своята премиера в програмата „Ново българско игрално кино“ в рамките на 29-ия „София Филм Фест“. Димитрис Георгиев става част от селекцията режисьори на в програмата Talents Sarajevo, а от 2025 г. е член на Европейската филмова академия.

