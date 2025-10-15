Община Стара Загора отново участва в Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца

Както миналата година, ще бъде засадено дърво с послание на децата, а знакова сграда ще бъде осветена през нощта

Община Стара Загора ще се включи отново в Националната кампания за превенция на насилието и злоупотребата с деца под мотото „Бъди смел, бъди добър!“. Това оповести днес зам.-кметът с ресор „Общинска собственост, здравеопазване и социални дейности“ Павлина Делчева. Второто издание на кампанията е организирано отново от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Националната информационна кампания стартира в средата на септември, като основната ѝ цел е гарантиране правото на закрила от насилие и злоупотреба на всички деца. А също и да насърчи активното участие на обществото в изграждане на среда, в която децата се чувстват в безопасност и получават подкрепа.

Община Стара Загора ще осъществи четири дейности в рамките на кампанията – детски конкурс за стихотворение и рисунка на тема „Детство мое, красиво и вълшебно“; засаждане на дърво на територията на общината с послание на децата срещу насилието; осветяване на знакова сграда в общината под надслов за борбата срещу насилието и организиране на седмица, посветена на детските права.

На 23 октомври е предвидено засаждане на дърво, с послание на децата срещу насилието.

На 20 ноември – денят, в който се отбелязва годишнина от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, под надслов за борбата срещу насилието ще се освети знакова сграда за всички старозагорци, тази на Регионалната библиотека „Захарий Княжески“.

От 20 до 26 ноември 2025 г. ще се проведе седмица, посветена на детските права, през която ще се организират дискусии с деца, родители и професионалисти по темата за правата на детето, с акценти върху правото на детето на закрила от всички форми на насилие.

Миналогодишното участие на Община Стара Загора в кампанията бе отбелязано със засаждането на сребрист смърч на 23 октомври 2024 г.

Дръвчето бе засадено от д-р Антония Тодорова, началник на отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в градинката на комплекса от сгради, където се помещават 3 социални услуги в близост до Мемориалния комплекс „Бранителите на Стара Загора“.

На 20 ноември 2024 г. пък Община Стара Загора бе осветена в синьо по повод навършването на 35 години от приемането на основополагащия Международен акт за правата на детето.

Facebook

Twitter



Shares