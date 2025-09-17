Община Стара Загора отново се включва в кампанията „Да изчистим България“

Всеки може да допринесе с малко труд за по-чисти междублокови пространства, паркове и градинки в събота, 20 септември

За поредна година Община Стара Загора е съпричастна с националната кампания „Да изчистим България“. Местната власт ще подкрепи екоинициативата, чиято цел е да насърчи грижата за чиста и по-привлекателна градска среда.

„Да изчистим България“ дава старт в събота, 20 септември 2025 г., а началният час е 9.00. За всички желаещи да се включат в почистването са осигурени чували и ръкавици от звено „Озеленяване“ към Община Стара Загора и от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора. Те могат да бъдат получени от съответните административни бюра в града ни.

Служители на Община Стара Загора ще се включат активно в кампанията с почистване на междублокови пространства в жилищен комплекс „Самара 3“.

Община Стара Загора приканва всеки гражданин, който има желание, да се присъедини към инициативата като почисти междублокови пространства, градинки и паркове.

Нека заедно направим Стара Загора още по-чиста и зелена!

