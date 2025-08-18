Община Стара Загора отмени частичното бедствено положение

Теренът е обезопасен, работата там продължава, щетите се изчисляват

От днес, 18 август 2025 г., отпада частичното бедствено положение, което

Община Стара Загора обяви вчера заради пожара, възникнал край Стара

Загора. „Към момента пожарът е потушен – няма активни огнища, няма

рискови зони и няма опасност за хората“, обобщи ситуацията секретарят на

Община Стара Загора Николай Диков.

Теренът е обезопасен и наблюдаван превантивно от компетентните служби,

допълни още той.

Електрозахранването се възстановява поетапно от екипите на EVN, пътната

мрежа е проходима.

Както е известно, пламъците възникнаха на 17 август следобед в близост

до Стара Загора, в местността „Черният мост“. Огънят обхвана

няколкостотин декара, изпепелени са дървета, ниски храсти и ниви в три

местности наоколо: „Седмият километър“, „Черният мост“ и „Бобоолу“.

Изгорели и повредени са близо 20 постройки, сред които монолитни къщи,

вили и сгради за стопански нужди.

Благодарение на бързата реакция и отличната колаборация на представители

на 8 институции, както и на енергията на доброволците, пожарът вече е

потушен. Тепърва ще бъде пресмятан размерът на сериозните щети, но

радостното е, че няма жертви и пострадали хора.

Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заедно със секретаря

Николай Диков и своите заместници арх. Мартин Паскалев и Светослав

Колев, бе на място от самото начало на гасителните действия и участва

активно в координацията на всички служители и доброволци. На извънреден

брифинг пред медиите в неделната вечер Живко Тодоров изрази

благодарността си като старозагорец и като управник към всички достойни

хора, чиято самоотверженост предотврати трагедия.

Рано тази сутрин служители на Община Стара Загора са започнали с опис и

оценка на нанесените от пожара щети, съобщи директорът на Дирекция

„Правни дейности, обществен ред и административно обслужване“ Делян

Иванов. По негова информация, пострадалите сгради са ваканционни жилища,

които не се обитават целогодишно. Техните собственици не са поискали

настаняване от Община Стара Загора.

Това беше първият случай, в който градоначалникът Живко Тодоров

задейства системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Община Стара Загора призовава гражданите стриктно да спазват

противопожарните правила и да не предприемат дейности, които могат да

доведат до възникване на нови пожари! Има специална заповед на кмета

Живко Тодоров, която забранява поредица от опасни дейности и указва, че

пожароопасният сезон ще продължи до 13 ноември 2025 г. Заповедта може да

бъде прочетена в официалния сайт на Община Стара Загора тук:

https://www.starazagora.bg/bg/zapovedi.

Facebook

Twitter



Shares