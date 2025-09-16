Община Стара Загора отбелязва Европейската седмица на мобилността с инициативата „Стара Загора на ход“

И малка промяна във всекидневните навици може да има значителен положителен ефект върху околната среда и качеството на живот в града ни

Община Стара Загора, отдел „Обществен транспорт“ и общинската фирма „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД се включват в Европейската седмица на мобилността, която стартира днес и ще продължи до 22-ри септември. За 2025 г. темата на кампанията е „Мобилност за всички“. „Стара Загора на ход“: с този слоган Община Стара Загора приканва всички заедно да изберем по-здравословен, екологичен и устойчив начин на придвижване: пеша, с велосипед или пък с градския транспорт.

Като насърчение към старозагорци, в събота, 20 септември 2025 г., всички жители и гости на града ни могат да ползват безплатно автобусна линия № 71 с маршрут кв. „Железник“ – стадион „Берое“ – кв. „Зора“.

С призива „Оставете колата и изберете движение – пеша, с колело или с автобус“ инициативата цели да повиши обществената ангажираност към екологичния транспорт, да подобри качеството на въздуха и да допринесе за по-здравословна градска среда. Целта е да се демонстрира, че дори малка промяна във всекидневните навици може да има значителен положителен ефект върху околната среда и качеството на живот в града ни.

Инициативата е част от ангажимента на Стара Загора към устойчивото градско развитие и отговаря на европейските стандарти за зелена мобилност.

