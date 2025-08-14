Община Стара Загора награди Апостол Апостолов и Ивайло Георгиев от „Атила“ за успехи на Световното по ММА

Секретарят на старозагорската община Николай Диков: „В Боен клуб „Атила“ не само подготвят състезатели, но и възпитават“

В Община Стара Загора днес бяха връчени плакети на ММА боеца Апостол Апостолов и неговия треньор и президент на боен клуб „Атила“ Ивайло Георгиев за изключителните им постижения по време на Световното първенство по ММА, което се проведе в Абу Даби – Ал Аин, ОАЕ.

Секретарят на общината Николай Диков награди с плакет 13-годишния Апостол Апостолов за достойното му представяне, а началникът на отдел „Спортни дейности“ Петко Крумов отличи Ивайло Георгиев за успехите му като старши треньор на националния отбор.

Апостол Апостолов завоюва бронзов медал в категория до 57 кг при момчетата до 14 години в Абу Даби. Макар да тренира бойни спортове едва от осем месеца, вече има сериозни успехи на европейски и световни турнири.

В световната надпревара Апостол Апостолов изигра три срещи – две победи и една загуба по точки, след оспорвани двубои с представители на страни с утвърдени традиции в бойните спортове. След успех срещу съперници от Бразилия и Узбекистан, в полуфинала Апостолов отстъпи на представителя на Ливан Алберт Бустани.

„Днес не просто отбелязваме един спортен успех, а даваме пример, който вдъхновява. Ти си посланик сред връстниците си – да не бъдат агресивни, а да вървят по правия път, развивайки се физически, психически и умствено“, обърна се секретарят Николай Диков към младият ММА боец.

Николай Диков сподели, че в условията на все по-често срещаща се агресия във всички форми, за общината е от изключително значение да показва добрите примери и да демонстрира, че младите хора в Стара Загора имат своя собствен път на развитие и израстване.

Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“, поздрави Боен клуб „Атила“ за успехите на световното първенство . Той отбеляза, че „клубът разполага с отлична база и функционира като едно голямо семейство“. Крумов изрази адмирации и за благотворителните инициативи, в които „Атила“ активно участва.

„С много тренировки, упоритост и желание за победа битките стават по-лесни, а успехите – още по-сладки“, сподели състезателят Апостол Апостолов и благодари на своя треньор и всички, които го подкрепят.

Треньорът и президент на боен клуб „Атила“ Ивайло Георгиев благодари на Община Стара Загора за подкрепата и отбеляза, че клубът съществува благодарение на доверието на общината към тях. Той изрази гордост от постиженията на 13-годишния Апостолов, който въпреки краткото време за подготовка е станал медалист от Европейско и Световно първенство и балкански шампион.

Ивайло Георгиев изрази признателност към Община Стара Загора за оказаната подкрепа и подчерта, че клубът се развива благодарение на взаимното доверие. „Апостол показа зрялост и устойчивост – постиженията му за осем месеца са изключителни“, коментира той.

Апостол Апостолов и неговият треньор Ивайло Георгиев вече се подготвят за Европейското първенство, което ще се проведе през февруари 2026 г. в Сърбия. Младият състезател е амбициран да се бори за първото място.

