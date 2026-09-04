Община Стара Загора модернизира социалните услуги с възобновяема енергия и електрически транспорт

В рамките на проекта бяха реализирани две основни дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност и устойчивостта на социалните услуги

Община Стара Загора успешно реализира инвестиция за повишаване на енергийната ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и въвеждане на екологосъобразен транспорт в социалните услуги на територията на общината.

Проектът е реализиран по процедура BG-RRP-13.009 „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

Община Стара Загора е конкретен краен получател по Инвестиция 5 (C13.I5), насочена към инсталиране на фотоволтаични системи в съществуващи сгради за социални услуги и предоставяне на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции.

Общата стойност на инвестицията е 549 779,03 евро, представляваща 100% безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-13.009. Структурата за наблюдение и отчитане по инвестицията е Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

В рамките на проекта бяха реализирани две основни дейности, насочени към повишаване на енергийната ефективност и устойчивостта на социалните услуги.

По първата дейност бяха инсталирани 11 фотоволтаични системи с батерии за собствено потребление, с мощности от 15 kW и 30 kW, в съществуващи сгради, в които се предоставят социални услуги, делегирани от държавата дейности. Фотоволтаични системи бяха изградени в:

Изградените фотоволтаични системи с батерии създадоха възможност за производство и използване на електроенергия от възобновяем източник за собствените нужди на социалните услуги. По този начин беше постигнато по-ефективно използване на енергията и бяха създадени условия за намаляване на енергийната зависимост и разходите за електроенергия на социалните услуги.

Втората дейност по проекта включваше доставката на един брой електрическо превозно средство и свързана зарядна станция, предназначени за покриване на нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“. Доставеният електромобил подпомага ежедневната дейност на Центъра и осигурява по-екологичен, икономичен и устойчив начин на придвижване при предоставянето на социални услуги и осъществяването на дейностите в подкрепа на потребителите.

Реализираните дейности допринесоха за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива, ограничаване на вредните емисии и насърчаване използването на възобновяема енергия и чиста мобилност в социалната сфера. Чрез съчетаването на производството на електроенергия от възобновяем източник и използването на електрически транспорт беше постигнат комплексен ефект за повишаване на устойчивостта и енергийната ефективност на социалните услуги.

Инвестицията беше реализирана в съответствие с европейските приоритети за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници и преход към чиста мобилност, заложени в Плана REPowerEU, Европейската соларна стратегия и Европейския зелен пакт.

С изпълнението на всички предвидени дейности Община Стара Загора модернизира енергийната инфраструктура на 11 социални услуги и осигури електрически транспорт за нуждите на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Св. Св. Козма и Дамян“. Инвестицията допринесе за създаването на по-устойчиви условия за функциониране на социалните услуги и за по-ефективното използване на публичния ресурс.

Реализираният проект представлява поредна стъпка в последователната политика на Община Стара Загора за модернизиране на социалната инфраструктура, повишаване на енергийната ефективност и въвеждане на устойчиви и екологосъобразни решения, насочени към подобряване условията за предоставяне на социални услуги и подкрепа за хората в общността.