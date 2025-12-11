Община Стара Загора кани на разяснителна среща живеещите в сгради, които ще бъдат санирани с евросредства

С одобрените нови 22 жилищни блока, общият брой на обновените сгради в Стара Загора през 2025 г. се сумира общо на 45

Община Стара Загора отправя покана за разяснителна среща към представителите на сдруженията на собствениците в тези многофамилни жилищни сгради, които ще получат подкрепа за устойчиво енергийно обновяване. Това са още 22 жилищни блока, одобрени само преди ден за финансиране по Приоритет 4 „Справедлив преход“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

Срещата, на която са поканени хората, ще се състои на 16 декември 2025 г., вторник, от 18.00 часа в заседателн ат а зала „П. Р. Славейков“ . На нея ще присъства секретарят на Община Стара Загора Николай Диков, още представители на ръководството, както и експерти специалисти по темата. Ще се отговори на всички въпроси на заинтересованите граждани.

Адресите, на които се намират жилищните сгради, които ще бъдат обновени, може да се прочетат на следния линк на официалната страница на местната администрация.

В началото на 2026 г. Община Стара Загора, съвместно със сдруженията на собствениците на многофамилните жилищни сгради, трябва да заяви съгласие за изпълнение на дейностите по проектните предложения и да предостави необходимите документи за сключване на договор за безвъзмездно финансиране по процедурата.

Целта на тази процедура е да осигури възможност на регионите и населението да се справят с въздействието върху социалната сфера, заетостта, икономиката и околната среда на прехода към постигане на целите на Европейския съюз за 2030 г. в областта на енергетиката и климата и на неутрална по отношение на климата икономика на Съюза до 2050 г. въз основа на Парижкото споразумение (ФСП).

Тази процедура подкрепя мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, включително за намаляване на енергийната бедност, в най-силно засегнатите от климатичния преход области. Това са Перник, Кюстендил и Стара Загора, а също така и общините Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Общият брой на жилищните блокове, които ще бъдат обновени в Стара Загора през тази година, се сумира на 45. Ефектът ще бъде значително намаляване на разходите за електроенергия на домакинствата и по-красив и приветлив вид на сградите.

Facebook

Twitter



Shares