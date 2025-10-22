сряда, октомври 22, 2025
Община Стара Загора кани на есенен общоградски поход до с. Хрищени

Малки и големи любители на природата ще могат да се насладят на есенния маршрут заедно с опитния водач Иван Меразчиев

Продължава добрата традиция в края на всеки месец да бъде организиран Общоградски поход край Стара Загора. Инициативата е поета от Туристическо дружество „Сърнена гора“, с подкрепата на Община Стара Загора.

Походът този месец ще се състои на 25 октомври 2025 г. (събота), от 9.45 часа, със сборен пункт на автобусното обръщало в с. Хрищени („третата“ спирка). Дотам участниците могат да стигнат с градски автобус №17, който тръгва от кв. „Три чучура – север“ в 9.00 часа.

Опитният водач Иван Меразчиев ще поведе туристите по живописна есенна пътека към заслон „Ленища“, известен още като „Малкия Странджа“ или „ловния“ заслон. Маршрутът преминава през красивата местност на Сърнена Средна гора и предлага приятна разходка без големи изкачвания. Общата продължителност е около 4–5 часа, включително почивка за обяд на заслона.

Походът е подходящ за всички възрасти. Препоръчват се удобни спортни обувки, подходящо облекло и малка раница – с храна, достатъчно вода, шапка, репелент против насекоми, топло яке и дъждобран (за всеки случай).

Организаторите напомнят, че при дъждовно време походът няма да се състои.

