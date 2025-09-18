Община Стара Загора и ОДМВР засилват контрола върху правилата за паркиране около училищата и кръстовищата

Целта е да се обезпечи безопасността на учениците, на нарушителите ще бъдат налагани санкции

От няколко дни се упражнява интензивен контрол върху спазването на правилата за паркиране в районите около учебните заведения и кръстовищата на Стара Загора. Това оповести днес Пламен Тодоров, началник на отдел „Опазване на обществения ред и управление при кризи“ в Община Стара Загора.

Перманентните проверки са активизирани още повече със започването на учебната година с цел по-голяма безопасност за децата и младите хора на пътя. Фокусът е върху тротоарите, които трябва да са проходими за пешеходците и да не бъдат задръстени с паркирани автомобили.

Това е съвместна акция на Община Стара Загора и служителите на ОД на МВР в Стара Загора, тя няма финален срок и проверките ще се осъществяват постоянно, увери Пламен Тодоров.

При констатирани нарушения на Закона за движение по пътищата и на НАРЕДБАТА за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора ще бъдат налагани санкции, добави той.

Местната изпълнителна власт отправя своя апел към шофьорите на моторни превозни средства да са особено осторожни, когато приближат пешеходна пътека или кръстовище и забележат деца на тротоара.

Пешеходците пък трябва да съблюдават новите правила, влезли в сила от началото на този месец, като императивното сред тях е да не използват мобилни телефони или други отвличащи вниманието средства, когато пресичат.

