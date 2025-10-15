Община Стара Загора и Нестле България стартираха залесяването на опожарените терени на „Седми километър“

Със символичното начало днес доказваме отново, че искаме зелен град за всички хора и най-много за децата ни, припомни зам.-кметът Радостин Танев

Залесяването на 65 декара опожарени горски терени в местността „Седми километър“ стартира днес със засаждане на първите дръвчета от вида атласки кедър. Символичното начало с няколко фиданки дадоха Радостин Танев, зам.-кмет на Община Стара Загора, Нели Ангелова, мениджър маркетинг на Нестле за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова, както и директорът на Държавно горско стопанство инж. Иван Чергеланов.

През юли стана известно, че Община Стара Загора е спечелила националния конкурс на Нестле България „Залесяваме Активно 2025“ с проект за залесяването на 65-те декара. Възстановяването на гората в местността „Седми километър“, засегната от мащабните пожари през лятото на 2024 г., ще се осъществи чрез 3-годишен план за устойчиво залесяване. Грантът, предназначен за реализацията на проекта, е в размер на 60 хил. лева.

„Продължаваме да доказваме, че на изгорелите площи няма да има фотоволтаичен парк, няма да се продават терени, а ще има единствено гора! Другите твърдения са популизъм с политически цели“, дефинира пред медиите днес зам.-кметът Радостин Танев.

„Зеленината на Стара Загора е на всички, не на която и да е политическа партия, а само на гражданите! Колегите от отдел „Екология“ вложиха много усилия и хъс, защото този проект е за нашите деца, за бъдещето на Стара Загора“, отбеляза още Радостин Танев.

Близо 13 хил. фиданки атласки кедър ще бъдат залесени на 65-те декара като пореден знак за устойчивата и последователна екополитика на Община Стара Загора със съдействието на експертите от Държавно горско стопанство. Същинското залесяване ще се случи през втората половина на ноември, то ще бъде обявено доста по-рано с покана да се включат и доброволци и съобразено с метеорологичните условия.

„Това е третата община, която се присъедини към семейството на „Залесяваме активно“. Това е открит, публичен конкурс, който провеждаме в началото на всяка година, отворен за всичките 280 общини в страната, а фондът, който отделяме, е винаги от 60 хил. лева“, огласи пред журналистите Нели Ангелова, мениджър маркетинг на Нестле за България, Румъния, Адриатика, Украйна и Молдова.

Тя представи още някои от правилата. Изборът на спечелилата община се прави през лятото от миксирано жури с представители на Министерство на земеделието и храните, Изпълнителна агенция по горите и юриста Теодор Георгиев, ръководител „Право и съответствие“ в Нестле България. Самото залесяване се случва винаги през есента.

„Проектът не е само за първоначалната обработка на терена и самото залесяване, а е 3-годишен договор с всяка една община, която има ангажимента да продължи да се грижи за младите фиданки. За да достигнат височина от само 1 метър тези кедърчета, ще са необходими 5 години, а за да видим същинска гора ще се срещнем отново след 30 години“, посочи още г-жа Ангелова.

„Извън обективните критерии, на които отговаряха всички общини финалисти, изборът ни падна върху Община Стара Загора заради отдадеността, която видяхме в екипа на отдел „Екология“, подготвил проекта. Видяхме искрено желание да се направи нещо добро за общината със сърце“, коментира на свой ред юристът Теодор Георгиев.

„През изминалата година сме залесили около 170 декара държавни горски територии. Виждате, че булдозерът работи в момента, подготвят се тези общински горски територии с почвоподготовката, която ще отнеме около 20 дни. И след това, както каза г-н Танев, ще бъдем готови за залесяването, а датата му ще обявим допълнително“, информира инж. Иван Чергеланов.

В знак на приемственост и партньорство Община Стара Загора и Нестле България си размениха днес лопати, поставяйки началото на възстановяването на опожарените гори в местността „Седми километър“.

Стара Загора прие символа на инициативата на Нестле България – златната лопата, която пристигна директно от София, за да даде старт на новото издание на националния конкурс за възстановяване на опожарени горски територии.

След връчването на златната лопата, представителите на Община Стара Загора на свой ред подариха лопата на екипа на Нестле – символичен жест на партньорството между двете институции.

„Залесяваме активно“ е дългосрочният ангажимент на Нестле България за възстановяване на горски територии, пострадали от пожари през последните години. Инициативата стартира през 2022 г. в отговор на опустошителните пожари в региона на София, където бяха възстановени 15 декара гори. През 2023 г. програмата продължи в Стамболово с възстановяването на 31 декара, а през 2024 г. достигна Твърдица, където бяха залесени 110 декара опожарени територии.

До момента в рамките на инициативата са засадени над 100 000 фиданки върху общо 221 декара в 4 български общини. Програмата е част от глобалната мисия на компанията за засаждане на 20 милиона дървета до 2030 г.

