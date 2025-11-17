Община Стара Загора и МОС обявяват конкурс за младежи с екопослание

Композициите и творбите от рециклирани материали могат да представят герой, предмет или символ, вдъхновени от идеята за опазване на околната среда

Ново издание на конкурса за младежи, който ще насърчи екологичното им възпитание и отговорно отношение към природата, организират Община Стара Загора и Младежкият общински съвет (МОС). Конкурсът е обявен под наслов „Млад еколог – Арт-герой на разделното събиране“. Той цели да стимулира учениците на възраст от четвърти до осми клас да изразят своята креативност чрез създаване на арт-инсталации и макети от рециклирани материали. Идеята на готовите композиции е да подчертаят значението на разделното събиране на отпадъци.

Обявената тема „Арт-герой на разделното събиране“ означава, че творбите могат да представят герой, предмет или символ, вдъхновени от идеята за опазване на околната среда. Всяка инсталация трябва да включва екологично послание. Тя може да дава инфо за процеса на разделно събиране, да посочва видовете отпадъци и да осведомява за тяхното значение за природата.

Училищата, желаещи да участват с групи от ученици, трябва да подадат заявка до 21 ноември 2025 г. Заявки се приемат на имейл: zelena@starazagora.bg или на телефон 042 614 600.

Награждаването на участниците ще се проведе на 10 декември 2025 г., сряда, от 15.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора.

Община Стара Загора насърчава всички ученици и техните учители да се включат в конкурса и да покажат своята екокреативност в името на една по-чиста и устойчива градска среда!

Миналата година в провеждането на конкурса „Млад еколог“ участваха 6 проекта, представени от младежи от Търговската гимназия „Княз Симеон Търновски“, ПГСАГ „Лубор Байер“, ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и СУ „Иван Вазов“. Със своя проект за компостиране победи екипът от СУ „Иван Вазов“.

