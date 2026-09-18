Община Стара Загора е съпричастна към международната инициатива „Light Up for Mito“

Кампанията насочва общественото внимание към хората с митохондриални заболявания и техните семейства

Община Стара Загора се присъединява към международната инициатива „Light Up for Mito“, чиято цел е да повиши обществената информираност за митохондриалните заболявания и предизвикателствата пред засегнатите от тях хора.

Кампанията е част от Световната седмица на митохондриалните заболявания, като тазгодишните прояви ще завършат на 19 септември. Инициативата обединява организации, институции и общности от различни държави в подкрепа на пациентите и техните семейства.

Митохондриалните заболявания представляват група редки генетични заболявания, при които е нарушена функцията на митохондриите и производството на енергия в клетките. Те могат да засегнат различни органи и системи и да се проявят както в детска, така и в зряла възраст.

С включването си в инициативата Община Стара Загора подкрепя усилията на Националното сдружение на пациентите с митохондриални заболявания за повече информираност, разбиране и обществена подкрепа към хората, живеещи с редки заболявания.