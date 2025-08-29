Община Стара Загора е домакин на работна среща за приемането на еврото

В дискусиите ще вземат участие и представители от местната администрация

На 3 септември 2025 г. от 10.00 ч. в зала „П. Р. Славейков“ в сградата на Общинската администрация ще се проведе работна среща, посветена на подготовката за въвеждането на еврото в България.

Община Стара Загора е домакин на събитието, което се организира от Министерството на финансите в рамките на националната кампания от информационни събития и работни срещи с представители на местната власт и бизнеса.

В дискусиите активно ще се включат и представители на старозагорската общинска администрация, национално представителни работодателски организации, синдикати, неправителствени организации, бизнеса и граждани.

Програмата на срещата предвижда две сесии:

· Сутрешна сесия – за представители на местната власт, с презентации и панел за въпроси и отговори;

· Следобедна сесия – за браншови и синдикални организации, местния бизнес и граждани, с акцент върху открития диалог и обсъждане на ключови теми.

Националната кампания се реализира в периода 02 септември – 31 октомври 2025 г. и обхваща редица градове в страната – Бургас, Пловдив, Търговище, Добрич, Силистра, Благоевград, Разград, Враца, Монтана, Велико Търново, Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол, Сливен, Ловеч, Габрово, Видин, Плевен, Русе, Пазарджик, Перник, Кюстендил, Варна и Шумен.

Събитието е част от дейностите по Комуникационната стратегия за информация и публичност на присъединяването на България към Еврозоната.

