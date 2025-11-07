Община Стара Загора бе медиатор между бизнеса и EVN за конструктивни взаимоотношения

Срещата днес приключи с готовност от страна на всички заинтересовани страни за постоянен процес на предаване на информация за работещи взаимоотношения

Днес Община Стара Загора бе свързващото звено за осъществяването на втората среща между КРИБ, представители на строителния и проектантския бизнес, съсловни организации на архитекти и инженери с част от ръководството на EVN. Срещата бе с цел да се постави добра основа за конструктивни взаимоотношения и детайлно опознаване на потребностите на всяка от страните за по-гладка и директна комуникация между тях, която да улесни и съвместната работа.

Община Стара Загора бе представена от зам.-кмета с ресор „Устройство на територията, строителство и безопасност на движението“ арх. Мартин Паскалев и главния архитект Николай Василев. Като представител на Общинския съвет присъства и неговият зам.-председател Антон Тонев, който бе инициатор на днешната среща.

„Бърза писта“ за бизнеса, който да бъде обслужван при по-високи такси, но пък при по-съкратени срокове, предложи Венцеслав Славов, председател на КРИБ в Стара Загора. Той изрази и несъгласието си с дългите срокове за част от услугите на EVN, които се явяват пречка за инвеститорите и понякога могат да ги препятстват за участието им в европейски програми.

С препоръката за съкращаване на сроковете се солидаризира и Пламен Михалев, член на УС на Камарата на строителите в България. Той предложи и при констатиране на непълни документи или друга неточност в подадените данни информацията да се връща при страната, която ги е подала, наведнъж.

Заявленията за услуги да се подават не само онлайн, но и лично в контактните центрове на EVN, тъй като има възрастни хора, чиито дигитални умения не са на много високо ниво, предложи арх. Банко Банов, председател на РК – Стара Загора на Камарата на архитектите в България.

Главният архитект на Община Стара Загора арх. Николай Василев поиска представители на EVN да участват в заседанията на Експертния съвет по устройство на територията, които се провеждат всяка седмица.

Инж. Атанас Тодоров, ръководител на отдел „Мрежови клиенти и администрация“ към Мрежови район – Стара Загора, разясни позицията на EVN по дискутираните проблеми. За сроковете той посочи, че те са фиксирани „до…“ и по този начин от страна на предприятието се поема твърд ангажимент, че услугата ще бъде извършена за определен период от време и отсрещната страна не се въвежда в заблуждение. Инж. Тодоров увери, че във фронт офисите на EVN няма отказ от хартиено обслужване на битовите клиенти, особено ако те се затрудняват да използват дигиталната платформа. Колегите създават профил на клиента в онлайн портала и който желае може да влезе и да го активира, а който не – може да продължи хартиеното му обслужване, увери ръководителят на отдел „Мрежови клиенти и администрация“. Стремежът на дружеството е да намали големите опашки пред фронт офисите и да осъвременява услугите си.

Срещата днес приключи с готовност от страна на всички заинтересовани страни за постоянен процес на предаване на информация за работещи взаимоотношения.

Смисълът на обмяната на мнения днес бе, че поставихме основата за градивен диалог, който да е от полза за всички страни, обобщи Антон Тонев.

