Община Смолян ще е домакин на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Информационна среща с представители на местната власт, бизнеса и гражданите, посветена на въвеждането на еврото в България, ще се проведе в Смолян на 24 септември (сряда), от 10:00 ч. в Сесийната зала на Община Смолян.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас обединява усилията на българските институции, местните власти, бизнесът, работодателските и синдикалните организации. Целта на инициативите е да информират широката общественост за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.

Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха в моми и момци с автентични български народни носии

Бургас отново става столица на рибата, виното и доброто настроение

Съборна архиерейска св. Литургия в храм „Св. Богородица“ – Бургас

