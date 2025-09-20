Община Смолян ще е домакин на среща от националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България

Информационна среща с представители на местната власт, бизнеса и гражданите, посветена на въвеждането на еврото в България, ще се проведе в Смолян на 24 септември (сряда), от 10:00 ч. в Сесийната зала на Община Смолян.

Националната информационна кампания за въвеждане на еврото у нас обединява усилията на българските институции, местните власти, бизнесът, работодателските и синдикалните организации. Целта на инициативите е да информират широката общественост за конкретните срокове, стъпки и практически аспекти, които съпътстват прехода към единната европейска валута.

