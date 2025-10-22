Община Смолян стартира проект за устойчиво развитие на региона



На 15 октомври 2025 г., Община Смолян сключи договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR003-2.006-0091-C01 с Министерство на регионалното развитие и благоустройството – Управляващ орган на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027.

Проект „Развитие на област Смолян чрез инвестиции в устойчив туризъм, създаване на нови атракции и опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност“ е част от процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG16FFPR003-2.002 „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ и се реализира в рамките на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Община Смолян по Покана 1.

Концепцията обединява усилията на осем партньора, които ще работят заедно за насърчаване развитието на устойчив туризъм в област Смолян чрез създаването на нови туристически атракции, опазване на културно-историческото наследство на териториите на общините Смолян, Чепеларе, Баните и Златоград и подобряване на транспортната свързаност. В рамките на КИТИ са предвидени разнообразни по вид интервенции, които се реализират чрез отделни проекти с индивидуални договори и бюджети.

Настоящият проект, изпълняван от Община Смолян, включва конкретни дейности на територията на общината. Сред тях са създаване на еко-пътеки и атракции за деца в курорта Пампорово, м. Смолянски езера, маркиране и облагородяване на туристически маршрути, изграждане на трасе за колоездене, обновяване на Регионалния исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян и създаване на дигитален център, облагородяване на пространството около паметника „Родопската Шипка“ и изграждане на посетителски център, както и реставрация и обновяване експозицията на Згуровски конак в с. Широка лъка. Проектът предвижда още реконструкция на пътя към Смолянските езера, изграждане на въжена градина, закупуване на електрически микробуси, инсталиране на зарядни станции, осигуряване на съоръжения за ледена пързалка и реновиране на площадка, която ще бъде превърната в исторически парк. За популяризиране на туристическия потенциал на региона ще бъде създадена интерактивна платформа и ще се организира Орфеев фестивал.

Важно е да се отбележи, че макар концепцията да включва и дейности на територията на други партньори – като еко-маршрут и еко-занималня на територията на Община Чепеларе, реновиране на минералната баня в с. Баните, балнеоцентъра в с. Ерма река, закупуване на електрически велосипеди и инсталиране на зарядни станции, както и основен ремонт на път III-868 Рудозем–Смолян (през вр. Средногорец), тези дейности ще се реализират от съответните отговорни бенефициенти – партньори в концепцията.

Асоциирани партньори в проекта на Община Смолян са Регионалният исторически музей „Стою Шишков“ и „Пампорово“ АД.

Общата стойност на концепцията е 45 495 511,09 лв., а общата стойност на договора с бенефициент Община Смолян е 10 898 304,21 лв., от които 10 847 504,77 лв. е предоставената безвъзмездна финансова помощ и 50 799,44 лв. собствено съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца, считано от датата на сключване на договора, но не по-късно от 31.12.2029

